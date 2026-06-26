豪雨襲南高屏 教育部統計全台34校受災、災損金額近1千萬元

根據自然科課本和教材裡的太陽系行星圖，讓人感覺從地球望向夜空5星球加月球連成一線奇景似乎可能成真，彰化縣大村國小按照縮小比例130億分之一畫太陽系行星圖，110公尺直線跑道畫不完，學童驚訝現有教科書內的行星圖尺寸比例並不正確，八星連線根本遠到看不見。

2026-06-26 16:49