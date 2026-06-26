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豪雨襲南高屏 教育部統計全台34校受災、災損金額近1千萬元
中央氣象署表示，受鋒面及西南風影響，今天西半部仍要慎防劇烈降雨。南部與新竹地區多處發生淹水，教育部校安中心統計，截至今天下午共有34校受災，初估災損金額948萬元。
教育部表示，初估34校災損金額約948萬，其中以屏東16校最多，其次為台南市6校、新北市3校；若以縣市損失金額區分，損失最多者為屏東縣約640萬，再者為台南市136萬，以及新竹縣70萬。
教育部也說明，屏東縣縣立高泰國中因教學大樓RC屋頂板面層崩裂，損失約153萬；屏東縣縣立興化國小損失112萬；屏東縣縣立至正國中則因木工教室淹水，桌椅、發電機、割草機等設備損壞，損失約100萬元。
教育部表示，此為粗估金額，學校會再確切評估災損金額填報校安系統，修正後彙整正確災損金額陳報行政院。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天鋒面接近及米克拉颱風引進水氣，各地有降雨機率，需防範劇烈天氣如雷擊、強風、短時強降雨及大量致災雨。
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