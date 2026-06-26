快訊

00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨襲南高屏 教育部統計全台34校受災、災損金額近1千萬元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，造成民房、校舍等受損。圖為屏東縣長治鄉一景。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，造成民房、校舍等受損。圖為屏東縣長治鄉一景。記者劉學聖／攝影

中央氣象署表示，受鋒面及西南風影響，今天西半部仍要慎防劇烈降雨。南部與新竹地區多處發生淹水，教育部校安中心統計，截至今天下午共有34校受災，初估災損金額948萬元。

教育部表示，初估34校災損金額約948萬，其中以屏東16校最多，其次為台南市6校、新北市3校；若以縣市損失金額區分，損失最多者為屏東縣約640萬，再者為台南市136萬，以及新竹縣70萬。

教育部也說明，屏東縣縣立高泰國中因教學大樓RC屋頂板面層崩裂，損失約153萬；屏東縣縣立興化國小損失112萬；屏東縣縣立至正國中則因木工教室淹水，桌椅、發電機、割草機等設備損壞，損失約100萬元。

教育部表示，此為粗估金額，學校會再確切評估災損金額填報校安系統，修正後彙整正確災損金額陳報行政院。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天鋒面接近及米克拉颱風引進水氣，各地有降雨機率，需防範劇烈天氣如雷擊、強風、短時強降雨及大量致災雨。

災損 教育部 屏東

延伸閱讀

國科會：3大科學園區提前啟動防汛應變 無淹水災情

大雨持續轟！屏東、內湖重災區 粉專分析：強降雨成因不同

北部明日雨更大！ 6縣市山區達停班課標準

豪雨炸竹縣！7校緊急停課 縣府授權彈性應變停班課機制

相關新聞

豪雨襲南高屏 教育部統計全台34校受災、災損金額近1千萬元

中央氣象署表示，受鋒面及西南風影響，今天西半部仍要慎防劇烈降雨。南部與新竹地區多處發生淹水，教育部校安中心統計，截至今天下午共有34校受災，初估災損金額948萬元。

內湖高工學生質疑獎項不公 畢業典禮怒撕獎狀喊「欺我太甚」

一名內湖高工畢業生因對於畢業獎項資格有所質疑，提出申訴卻屢遭模糊帶過，直到畢業典禮當天，原先確定的獎項又遭撤除，該生憤而在台上撕毀獎狀，抗議高喊「校方欺我太甚」。

小學生送安親班還是請家教較「划算」？家長搖頭：不能這樣比

讓孩子去安親班或補習班等，一方面是時間安排，家長不用趕在放學時間接送；另一方面則是教育考量，讓孩子能跟上課業。但安親班、補習班、家教等等都是一筆開銷，家長需精打細算哪種最適合。

台中舊城區電力異常 中一中、中女中段考停電

米克拉颱風外圍環流影響全台，台中市天氣狀況相對穩定，今天並無強降雨，不過中午開始北區、中區、西區等舊城區，陸續發生供電異常的狀況，台中一中、台中女中甚至在段考時停電。台電表示，初步判斷是設備異常導致變電所跳電，下午3時許已恢復供電。

課本畫錯了！彰化大村國小重現太陽系行星圖 天王星、海王星在校園外

根據自然科課本和教材裡的太陽系行星圖，讓人感覺從地球望向夜空5星球加月球連成一線奇景似乎可能成真，彰化縣大村國小按照縮小比例130億分之一畫太陽系行星圖，110公尺直線跑道畫不完，學童驚訝現有教科書內的行星圖尺寸比例並不正確，八星連線根本遠到看不見。

新北議員牽線 板橋溪洲國小與日本魚津市星之杜小學締姊妹校

台日教育交流再傳佳音，今天上午9時，新北市議員山田摩衣與板橋區溪洲國小校長陳志鉉，親自帶領26位學生及家長會代表，造訪日本富山縣魚津市「星之杜小學」，與該校校長細野祐輔正式簽署締結為姊妹校。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。