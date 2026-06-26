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新北議員牽線 板橋溪洲國小與日本魚津市星之杜小學締姊妹校

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市議員山田摩衣牽線，新北市板橋區溪洲國小與日本魚津市星之杜小學正式締結姊妹校。圖／市議員山田摩衣服務處提供
新北市議員山田摩衣牽線，新北市板橋區溪洲國小與日本魚津市星之杜小學正式締結姊妹校。圖／市議員山田摩衣服務處提供

台日教育交流再傳佳音，今天上午9時，新北市議員山田摩衣與板橋區溪洲國小校長陳志鉉，親自帶領26位學生及家長會代表，造訪日本富山縣魚津市「星之杜小學」，與該校校長細野祐輔正式簽署締結為姊妹校。

台日2校學童更在現場溫馨合唱經典歌曲「古老大鐘」，用歌聲跨越語言隔閡，開啟台日國小教育合作的新篇章。

新北市議員山田摩衣表示，很高興以新北市議員身分，帶領選區內優秀的板橋子弟前往日本，親眼見證台日建立深厚的教育與文化連結，內心感到無比榮幸與感動。

她說，富山縣是父親的故鄉，讓吃著富山美味稻米長大的日本孩子，與來自台灣活力板橋的孩子相遇，這就是最棒的國際交流與教育。

山田摩衣強調，雖然雙方在文化背景與語言上仍需磨合，她深信孩子們臉上最純真、燦爛的笑容，就是超越一切界線最美好的語言，他們正是未來台日之間最棒的親善橋梁。

溪洲國小校長陳志鉉表示，去年板橋區和魚津市締結觀光MOU以來，校方與地方教育首長便積極研商如何深化教育交流，今天在山田摩衣議員的大力支持下，終於促成兩校結盟。

陳志鉉感性地說，看到現場孩子們一起合唱，讓人看見未來國際友好的希望，國際間的合作與理解，正是要從小學教育開始扎根。

隨行的溪洲國小家長會長廖建智與新北市板橋區中小學家長協會理事長李大偉，都對此行給予高度肯定。廖建智指出，這是台灣學童非常難得的國際體驗與交流機會，期盼未來能持續舉辦，讓更多孩子參與。

李大偉則讚許星之杜小學充滿自然木造環境的校園設計，他強調，師長與家長共同規畫的親子國際交流，不僅能開拓孩子的國際觀，更能讓他們實地體驗並尊重不同的文化，是非常具備教育意義的安排。

此次姊妹校締結，不僅成功深化板橋區與魚津市的友好關係，更為台日雙方的民間教育外交奠定了堅實基礎。

山田摩衣希望透過實地校園參訪與文化互動，拓展雙方學童的國際視野，更用純真的友誼跨越國界，她期盼這份從基層教育萌芽的台日情誼能源遠流長，未來在教育與文化上展開更多元、深度的實質交流。

新北市議員山田摩衣牽線，新北市板橋區溪洲國小與日本魚津市星之杜小學正式締結姊妹校。圖／市議員山田摩衣服務處提供
新北市議員山田摩衣牽線，新北市板橋區溪洲國小與日本魚津市星之杜小學正式締結姊妹校。圖／市議員山田摩衣服務處提供

新北市議員山田摩衣牽線，新北市板橋區溪洲國小與日本魚津市星之杜小學正式締結姊妹校。圖／市議員山田摩衣服務處提供
新北市議員山田摩衣牽線，新北市板橋區溪洲國小與日本魚津市星之杜小學正式締結姊妹校。圖／市議員山田摩衣服務處提供

新北市議員山田摩衣牽線，新北市板橋區溪洲國小與日本魚津市星之杜小學正式締結姊妹校。圖／市議員山田摩衣服務處提供
新北市議員山田摩衣牽線，新北市板橋區溪洲國小與日本魚津市星之杜小學正式締結姊妹校。圖／市議員山田摩衣服務處提供

板橋 議員 日本

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