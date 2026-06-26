期末考因停班課延後一天 家長哀嚎：已安排好出國
受米克拉颱風環流影響屏東淹水災情不斷，從昨天下午2時至今天全縣停班停課。這兩天剛好遇到學校期末考，受影響考期延後一天，有學生家長已經「無縫接軌」安排孩子一考完就出國，沒想到遇到豪雨攪局，哀嘆「只能放棄最後一天考試了」。
屏東縣教育處表示，縣內所屬高、國中小期末評量周為6月22日至30日，如果考程遇到這兩天停班課，將順延至下周一、二舉行，學校也要公告於各學生家長群組以為因應。
教育處表示，國中小期末考安排時程2天，許多學校都已經考完，若是安排在停班課這兩天，可順延至下周；4所縣立高中期末考安排3天，為26日及下周29、30日，受停班課影響時程已經調整。
林姓國中生表示，期末考順延了一天並沒有什麼影響，該讀的都讀了，不會的還是不會，反而多了一天假可休息非常開心。東港高中陳姓學生表示，考試就是折磨，早考完可早一點放鬆，原本已排好要跟同學出去玩，現在也得跟著改期。
家中有兩個考生的張小姐說，老二國小早已考完，沒有影響，老大國中考期延後一天，影響也不大。不過她有朋友預計下周二孩子一考完就全家出國，沒想到受停班課影響考程延後一天，只能放棄最後一天考試了，她笑說「即使不考試也不能影響出國。」
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