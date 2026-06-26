「笑著的地方」成絕響！高雄中正高中校長在校猝逝 師生不捨發文悼念

高雄市中正高中校長陸炳杉昨被發現倒臥在校長室不幸猝逝，消息傳出震撼教育界，校方今天發出聲明證實噩耗，指出校長深耕中正高中27年，從行政基層一路歷練至校長，直到生命最後一刻仍奉獻給最熱愛的教育工作，學校已成立應變小組、啟動悲傷輔導機制，盼外界留給撫平傷痛的空間。

據了解，57歲陸炳杉昨天原本參加會議，下午同事及秘書聯繫不上他、通訊軟體也未讀，通知家屬尋人，昨晚間8時許，學校保全發現校長室燈還亮著，入內查看發現他倒臥校長室內廁所，已無生命跡象、明顯死亡，未送醫。

噩耗傳出，不少師生、校友與教育工作者湧入社群平台發文悼念，一名曾在中正高中當代課老師表示，始終感受到中正高中溫暖團結的校園文化，老師們互助合作、彼此鼓勵，不求個人紀錄，只為團隊努力，這也是自己願意再次報名的原因。

另一篇貼文細數陸炳杉教育身影，無論平日或寒暑假，總能看見校長忙碌穿梭校園，對學校的投入、對師生的關懷，讓許多人深受感動，「越自律，越自由」是他一生實踐的信念，並以勤奮學習、求新求變、涵養上進、追求卓越作為辦學理念。

貼文也說到，校長始終相信，唯有勤奮努力、堅持紀律，才能成就更寬廣的人生，教育不只是知識的傳遞，更是品格養成與價值建立，他的精神與教誨，將長留在每一位中正人的心中，最後以「笑著的地方，就是你在那裡」表達無限追思，願校長一路好走。

中正高中聲明指出，校方懷著極其沉痛與不捨的心情，向社會各界證實這項遺憾消息，校長在校服務長達27年，歷任註冊組長、設備組長、教學組長、實驗組長、輔導主任、圖書館主任、秘書、教務主任等職務，最終接任校長，一生幾乎都奉獻給中正高中。

上月17日至22日，校長才親自帶領師生前往越南國際教育交流，返國後雖身體略感不適，仍投入校務推動，始終以學生與學校為念。

聲明提到，事件發生後，學校已第一時間成立應變小組，配合協助家屬處理治喪事宜，啟動師生悲傷輔導與安心機制，陪伴師生度過失去大家長的傷痛，也懇請外界留給校內師生與家屬更多平靜與沉澱的空間。

文中並說，「校長的溫暖笑容、對教育的赤誠，以及對中正高中的擘畫，將永遠鐫刻在我們心中，我們將化悲痛為力量，在風雨中加倍勇敢，共同完成校長未竟的辦學遺願」。