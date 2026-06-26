內湖高工學生質疑獎項不公 畢業典禮怒撕獎狀喊「欺我太甚」
一名北市內湖高工畢業生因對於畢業獎項資格有所質疑，提出申訴卻屢遭模糊帶過，直到畢業典禮當天，原先確定的獎項又遭撤除，該生憤而在台上撕毀獎狀，抗議高喊「校方欺我太甚」。
該生在Threads上表示，自己對於畢業獎項「二類市長獎」的評選結果提出質疑，依正式管道向學校提出申訴後，長達三個月期間都未獲正面回應，始終未收到正式會議結果、公文或書面通知，甚至有校方主管表示想提供其他獎項作為補償，希望學生不要再追究。
直到畢業典禮當天，該生發現自己原先確認獲得的獎項又遭撤除，最後在領取熱心服務獎時撕毀獎狀以示抗議，在台上怒吼：「校方欺我太甚，再拔我一獎，繼續拔」。
根據《華視新聞網》報導，該生在校表現傑出，技能類第一階段也被推薦為第一名，卻沒有得到「二類市長獎」，認為評選不公，透過正式管道申訴屢遭拖延，其他原本確認獲得的獎項也被撤除，才憤而抗議。對此校方回應，評獎過程合乎規定，但承認獎項名單有誤，事後已經補寄。
該生表示，事後透過1999提出陳情，然而教育局回覆是因名單疏漏造成，讓該生感到失望，表示自己並不是要求特權、也不是一定要哪一張獎狀，自己在升學上也不會因此受影響，只是希望學生提出正式申訴後，有權利得到透明、完整且正式的回覆。
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