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青年高中成績風波！校方首度還原改分內幕 音樂科主任調離現職

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，家長與學生上午陳情抗議。記者黑中亮／攝影
台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，家長與學生上午陳情抗議。記者黑中亮／攝影

台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，針對家長與學生上午陳情抗議，並高度質疑「蔡主任涉嫌竄改學生成績」一事，校方上午首度揭露調查結果，強調已對科主任先予以調離職務外，經過與任課老師的原始分數對比，發現成績差異主因在於「對出勤率的計算認知不同」，並表示目前已依法讓學生填單，將分數全數更正並還給學生。

青年高中音樂科部分學生與家長反映，學生疑似遭受科主任的不當對待，包括言語騷擾、成績遭另行調整導致不及格、生病仍不准請假強迫表演、且因主觀認定服儀問題不准參加表演，影響學生重修與畢業權益；家長控訴小孩成績遭私下改動、學生因招生巡演影響作息，及音樂科主任涉嫌神隱等連串爭議。

青年高中針對學生和家長質疑成績遭黑箱竄改部分，面對最核心的「改分」指控，回應指出，學生在5月向學校提出成情，表示非常在意成績，並認為是科主任私下竄改，學校接獲成情後，5月立即啟動跨處室調卷對比，請學生先到教務處查閱每一次月考的原始分數，認為有被改動。

青年高中為求慎重，隨後請音樂科的任課老師，全數提出每位學生先前的「原始打分數記錄」，並與系統內的成績進行逐一對比；校方學務處蔡主任同時針對6月5日協調會現場，一度「要求學生離場」的衝突進行解釋；校方無奈表示，當時在現場直接對學生說「小孩你們應該回去上課」，純粹是因為「那個時間就是上課時間」，不料此舉卻引來家長誤解，認為校方刻意打壓、不想讓學生參與討論。

校方並解釋，音樂科（流行音樂組）平時非常注重出勤率，因為學生經常需要參與大大小小的商業展演，而在展演前都會進行密集採排。因此，音樂科老師在內部開會時便達成共識，決定將「出勤率」納入成績的評量辦法中，這在實務上屬於合理的評量範疇。

校方坦言，這起改分風波純粹是因為「彼此之間的認知不一樣」；蔡主任在科會上向老師傳達的是，希望將所有出勤都算進去，但學生則認為一碼歸一碼。目前校方根據既有的「成績評量辦法」等內部法規，出勤率扣分「真的只能規定在這一門課而已」，因此要求受影響的學生填寫更正成績表單，依法將分數修正回來，期盼能平息這場延燒多日的私校分數風暴。

台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，家長與學生上午陳情抗議。記者黑中亮／攝影
台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，家長與學生上午陳情抗議。記者黑中亮／攝影

台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，家長與學生上午陳情抗議。記者黑中亮／攝影
台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，家長與學生上午陳情抗議。記者黑中亮／攝影

台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，家長與學生上午陳情抗議。記者黑中亮／攝影
台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，家長與學生上午陳情抗議。記者黑中亮／攝影

台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，校方上午強調已對科主任先予以調離職務外，展開內部調查。記者黑中亮／攝影
台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，校方上午強調已對科主任先予以調離職務外，展開內部調查。記者黑中亮／攝影

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