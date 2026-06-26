快訊

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝原因「好天氣要等到這天」

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

聽新聞
0:00 / 0:00

金門高中首戰海外圓夢計畫大豐收 27名學生全額公費飛9國交流

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，國立金門高中今年首度參與計畫，即有27名學生錄取，將於7月至10月分赴法國、英國、德國等9個國家及跨國交流據點學習，校長鄭青青（前右三）與獲選學生合影。圖／金門高中提供
教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，國立金門高中今年首度參與計畫，即有27名學生錄取，將於7月至10月分赴法國、英國、德國等9個國家及跨國交流據點學習，校長鄭青青（前右三）與獲選學生合影。圖／金門高中提供

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，持續挹注離島教育資源，協助青年拓展國際視野。國立金門高中今年首度參與計畫，即有27名學生錄取，並獲教育部全額公費補助，將於7月至10月分赴法國、英國、日本、加拿大、德國、澳洲、美國、芬蘭、挪威等9個國家及跨國交流據點學習，創下首次參與便有27人入選的亮眼成績。

金門高中表示，今年錄取學生包括前往法國4人、英國3人、日本3人、加拿大3人、德國3人、澳洲2人、美國1人、芬蘭1人、挪威1人，以及參與美國、加拿大跨國交流計畫2人。學生將依不同主題參與人工智慧、科技創新、永續發展、文化探索、藝術設計、語言學習及國際交流等課程，透過海外實地學習與跨文化交流，提升國際競爭力。

校長鄭青青表示，金門高中多年來持續推動雙語教育及國際交流，秉持「立足浯洲、行動全球」的教育理念，希望學生從認識家鄉出發，進一步培養國際視野。今年共有27名學生獲教育部全額補助赴海外學習，不僅是學生努力的成果，也是學校推動國際教育的重要里程碑。

校方指出，教育部透過「青年百億海外圓夢基金計畫」，提供離島學生更多海外學習機會，降低國際交流門檻，讓學生不受地理限制，也能享有與本島相近的教育資源。此次27名學生全數獲得公費補助，展現政府推動教育平權及培育國際人才的成果。

金門高中表示，未來將持續運用教育部各項資源，深化雙語教育與國際交流，鼓勵更多學生走向世界，並將海外所學帶回金門，回饋地方，培養兼具在地關懷與國際視野的新世代人才。

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，國立金門高中今年首度參與計畫，即有27名學生錄取，校長鄭青青勉勵獲選學生珍惜得來不易的機會。圖／金門高中提供
教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，國立金門高中今年首度參與計畫，即有27名學生錄取，校長鄭青青勉勵獲選學生珍惜得來不易的機會。圖／金門高中提供

金門 挪威 加拿大

延伸閱讀

台東首搭百億海外圓夢列車 12名青年暑假飛加拿大

學校午餐變身國際教室 國教署推跨文化飲食交流拓展學生視野

青年生涯領航計畫錄取415名青年 最高補助28.5萬

斗南高中國中部學生首度跨國交流 英語行銷台灣滷肉飯和珍奶

相關新聞

小學生送安親班還是請家教較「划算」？家長搖頭：不能這樣比

讓孩子去安親班或補習班等，一方面是時間安排，家長不用趕在放學時間接送；另一方面則是教育考量，讓孩子能跟上課業。但安親班、補習班、家教等等都是一筆開銷，家長需精打細算哪種最適合。

青年高中成績風波！校方首度還原改分內幕 音樂科主任調離現職

台中市私立青年高中音樂科的風暴持續延燒，針對家長與學生上午陳情抗議，並高度質疑「蔡主任涉嫌竄改學生成績」一事，校方上午首度揭露調查結果，強調已對科主任先予以調離職務外，經過與任課老師的原始分數對比，發現成績差異主因在於「對出勤率的計算認知不同」，並表示目前已依法讓學生填單，將分數全數更正並還給學生。

金門高中首戰海外圓夢計畫大豐收 27名學生全額公費飛9國交流

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，持續挹注離島教育資源，協助青年拓展國際視野。國立金門高中今年首度參與計畫，即有27名學生錄取，並獲教育部全額公費補助，將於7月至10月分赴法國、英國、日本、加拿大、德國、澳洲、美國、芬蘭、挪威等9個國家及跨國交流據點學習，創下首次參與便有27人入選的亮眼成績。

基隆建德國中校長突倒地無呼吸及時送醫救回 感謝這2人救命之恩

基隆建德國中校長沈俊光23日上午在校長室與家長會會長討論事情，校長突然倒地，會長上前查看，發現無呼吸，立即做CPR，並通知學校主任，主任立即請護理師處理，通報119救護車緊急送醫初判腦部中風血管堵塞，目前已離開加護病房轉一般病房。沈俊光說，感謝家長會長及護理師第一時間救命之恩。

竹北中午起停班停課但各校不同步 家長抱怨「資訊超混亂」

新竹縣竹北市長鄭朝方今日上午宣布，自中午12點起竹北市全面停止上班、停止上課。消息一出，有竹北家長表示，已接獲學校通知，因今日適逢段考，考量臨時停課恐影響考試與學生安排，因此部分學校仍維持正常上課、不停課。不過，也有家長認為各校作法不一，資訊傳達不夠一致，造成混亂與困擾。

影／內湖小學生暴雨中競走2000公尺全身濕 議員批：培養運動精神？

雨彈昨炸北市，內湖暴雨。民進黨議員洪婉臻指出，東湖盃田徑邀請賽竟照辦，國小生全身濕，家長氣炸，尤其2000公尺競走，小學生得在暴雨中走20多分鐘，「這到底是在培養運動精神，還是在拿孩子的健康開玩笑？」教育局說，現場天候經裁判團依田徑規則宣布照常舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。