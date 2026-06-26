金門高中首戰海外圓夢計畫大豐收 27名學生全額公費飛9國交流

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，持續挹注離島教育資源，協助青年拓展國際視野。國立金門高中今年首度參與計畫，即有27名學生錄取，並獲教育部全額公費補助，將於7月至10月分赴法國、英國、日本、加拿大、德國、澳洲、美國、芬蘭、挪威等9個國家及跨國交流據點學習，創下首次參與便有27人入選的亮眼成績。

金門高中表示，今年錄取學生包括前往法國4人、英國3人、日本3人、加拿大3人、德國3人、澳洲2人、美國1人、芬蘭1人、挪威1人，以及參與美國、加拿大跨國交流計畫2人。學生將依不同主題參與人工智慧、科技創新、永續發展、文化探索、藝術設計、語言學習及國際交流等課程，透過海外實地學習與跨文化交流，提升國際競爭力。

校長鄭青青表示，金門高中多年來持續推動雙語教育及國際交流，秉持「立足浯洲、行動全球」的教育理念，希望學生從認識家鄉出發，進一步培養國際視野。今年共有27名學生獲教育部全額補助赴海外學習，不僅是學生努力的成果，也是學校推動國際教育的重要里程碑。

校方指出，教育部透過「青年百億海外圓夢基金計畫」，提供離島學生更多海外學習機會，降低國際交流門檻，讓學生不受地理限制，也能享有與本島相近的教育資源。此次27名學生全數獲得公費補助，展現政府推動教育平權及培育國際人才的成果。

金門高中表示，未來將持續運用教育部各項資源，深化雙語教育與國際交流，鼓勵更多學生走向世界，並將海外所學帶回金門，回饋地方，培養兼具在地關懷與國際視野的新世代人才。

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，國立金門高中今年首度參與計畫，即有27名學生錄取，校長鄭青青勉勵獲選學生珍惜得來不易的機會。圖／金門高中提供