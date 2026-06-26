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小學生送安親班還是請家教較「划算」？家長搖頭：不能這樣比

聯合新聞網／ 綜合報導
小學生示意圖。圖／AI生成
小學生示意圖。圖／AI生成

讓孩子去安親班補習班等，一方面是時間安排，家長不用趕在放學時間接送；另一方面則是教育考量，讓孩子能跟上課業。但安親班、補習班、家教等等都是一筆開銷，家長需精打細算哪種最適合。

一名家長在臉書社團「小一聯盟」詢問，家教和安親班相比，哪種比較「划算」？有家長指出，這兩種教育方式功能不同，無法比較，「國小安親就好，家教是要跟補習比較，不是安親」、「家教是要和補習班比較，安親班是要和學校課後照顧班比較」。

若是想提升學習效果，多數家長推薦家教，「家教可一對一，安親無法單獨照顧」、「安親班主要寫作業，有問題才問老師。家教一對一，學習效果比較好」、「我小孩在團班制補習班補英文，完全沒用，後來改家教」。

為了孩子未來，家長總是想幫忙報名可能有機會加分的各種「班」或活動，但在替孩子著想時，還是要以孩子本身意願和能力為主。一名家長曾想幫自家高中生報名暑假營隊，增添學習歷程色彩，結果被大多數人勸退，指出營隊浪費錢又浪費時間，對學習歷程沒有幫助。在「小一聯盟」貼文中，也有家長直言划不划算還是要看對小孩有沒有幫助，「聽得懂比較重要，聽不懂花再多錢也沒有用」。

安親班 家教 補習班 小學生 家長 教育

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