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基隆建德國中校長突倒地無呼吸及時送醫救回 感謝這2人救命之恩

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆建德國中校長突倒地無呼吸緊急送醫救回，他感謝2人救命之恩。記者游明煌／翻攝
基隆建德國中校長突倒地無呼吸緊急送醫救回，他感謝2人救命之恩。記者游明煌／翻攝

基隆建德國中校長沈俊光23日上午在校長室與家長會會長討論事情，校長突然倒地，會長上前查看，發現無呼吸，立即做CPR，並通知學校主任，主任立即請護理師處理，通報119救護車緊急送醫初判腦部中風血管堵塞，目前已離開加護病房轉一般病房。沈俊光說，感謝家長會長及護理師第一時間救命之恩。

沈俊光23日上午10時30分在校長室內家長會會長討論事情，校長突然倒地，會長上前查看，發現無呼吸，立即做CPR，並通知學校主任，主任立即請護理師處理，通報119救護車到學校，醫護人員立即將校長送往長庚醫院急診室救治，經醫生初步判斷腦部中風血管堵塞。

醫院馬上做電腦斷層掃描與注入抗凝血藥物疏通血管，下午2時送入ICU加護病房，監控觀察24小時再做電腦斷層掃描，24日下午電腦斷層掃描後無發現出血，送回ICU病房續觀察。

沈俊光25日下午轉到普通病房，沈俊光表示，他要特別感謝學校家長會長及護理師第一時間的救命之恩，並感謝第一時間到急診室的衛生局長張賢政，教育處長徐嬿立，副處長楊永芬等人。

「在ICU病房二天中感受一輩子難忘的回憶」沈俊光說，一進ICU加護病房，看見醫生、護理師等忙進忙出，醫生詢病及輪班的護理師及工作人員們，專業與敬業，言語和善溫暖，讓人很心安與安心，

沈俊光近日因學校游泳池事件持續處理，坦承壓力大，他說明送醫過程及感恩相關人協助。

基隆 加護病房

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