竹北中午起停班停課但各校不同步 家長抱怨「資訊超混亂」
新竹縣竹北市長鄭朝方今日上午宣布，自中午12點起竹北市全面停止上班、停止上課。消息一出，有竹北家長表示，已接獲學校通知，因今日適逢段考，考量臨時停課恐影響考試與學生安排，因此部分學校仍維持正常上課、不停課。不過，也有家長認為各校作法不一，資訊傳達不夠一致，造成混亂與困擾。
針對竹北市停班停課狀況，竹北的多所國中考量到今天突發狀況，因今天正逢學生段考以及中午臨時放學將造成家長接送的困擾等因素，同步請示教育局後，將維持正常上課、不停課。對此，新竹縣教育局回應，竹北地區學校是否停班停課，已授權各校依實際狀況與需求彈性決定。
受豪雨影響，新竹縣竹北市今天中午12時起停班停課，但竹北市各校因地點狀況不同、期末考試等因素出現「停課不同調」情形，引發家長抱怨。有竹北家長指出，成功國中通知因校區未積水，維持正常上課至下午3時50分才放學；但家中幼兒園則配合停班停課政策，中午12時就讓學生返家，讓不少家長抱怨「同樣都在竹北，為何放學時間差這麼多，為何不新竹縣一起放？」相關討論也在家長群組掀起熱議。
新竹縣竹北市多處低窪路段上午已陸續出現積淹水情形，市公所隨即設置一級災害應變中心，並宣布中午起全市停班停課。消息發布後，有民眾哀嚎，新竹縣政府應更早做出決定，不少通勤族一早花費近兩小時塞車進入市區，下午又面臨返程車潮，形成雙向交通壓力。
也有竹北市民指出，今日市區多處積水、淹水情況明顯，擔心若降雨持續至中午後或晚間，災情恐進一步惡化，因此認為停班停課有其必要性。
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