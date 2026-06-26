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影／內湖小學生暴雨中競走2000公尺全身濕 議員批：培養運動精神？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
雨彈昨炸北市，內湖暴雨，東湖盃田徑邀請賽照辦，國小生在雨中競賽，全身濕。圖／洪婉臻研究室提供
雨彈昨炸北市，內湖暴雨，東湖盃田徑邀請賽照辦，國小生在雨中競賽，全身濕。圖／洪婉臻研究室提供

雨彈昨炸北市，內湖暴雨。民進黨議員洪婉臻指出，東湖盃田徑邀請賽竟照辦，國小生全身濕，家長氣炸，尤其2000公尺競走，小學生得在暴雨中走20多分鐘，「這到底是在培養運動精神，還是在拿孩子的健康開玩笑？」教育局說，現場天候經裁判團依田徑規則宣布照常舉行。

第4屆東湖盃田徑邀請賽6月25日在內湖區東湖國小登場，但議員洪婉臻昨在臉書批，北市昨天上午發布大豪雨特報，內湖多處淹水，大人小孩上班上學被淋成落湯雞。沒想到北市教育局指導、東湖國小主辦的「東湖盃田徑邀請賽」，竟然不喊停，依舊在暴雨中讓孩子們照常舉行比賽。

洪婉臻說，現場共14所國小、159名學生參賽，從4年級到5年級都有。孩子在大雨中進行60公尺、100公尺、200公尺等田徑項目，甚至還有2000公尺競走。

她接到家長投訴，大豪雨天氣下，現場雨備與照顧措施明顯不足，硬要孩子下場比賽，小學生淋得全身濕透，卻沒有衣物可以更換。 最令人心疼的是，2000公尺競走要在暴雨中走20多分鐘，這到底是在培養運動精神，還是在拿孩子的健康開玩笑？

洪婉臻直言，一般戶外比賽遇到嚴重天候，本就應審慎評估是否取消或延期。何況大豪雨特報都已發布，已經影響通勤、造成部分地區積淹水。蔣萬安都知道要發天氣提醒大家注意安全，學校與教育局竟然沒有優先評估學生安全、身體狀況及返家風險，不顧孩子的生命安全，大雨滂沱也不停賽，運動競賽可以延期，孩子的安全能重來嗎？

她說，參賽家長氣炸怒轟，教育局到底在幹嘛？蔣萬安作為台北市大家長，真的非常不及格。

教育局回應，經了解，東湖國小昨日上午在該校操場辦理東湖盃田徑邀請賽，現場天候狀況經裁判團依據田徑規則宣布競賽照常舉行，合併部分賽事項目縮短比賽時間，賽事於上午圓滿完成。為確保參賽選手權益，賽事檢錄區及休息區皆安排在室內場地，並提供吹風機設備與場地滿足選手更換衣物等需求。

教育局表示，已向學校重申各項賽事舉行以學生安全與健康為首考量，請學校務必密切留意氣候變化，並落實完善的配套措施，確保參賽師生權益。

民進黨議員洪婉臻指出，昨天內湖暴雨，東湖盃田徑邀請賽照辦，2000公尺競走，小學生得在暴雨中走20多分鐘。圖／洪婉臻研究室提供
民進黨議員洪婉臻指出，昨天內湖暴雨，東湖盃田徑邀請賽照辦，2000公尺競走，小學生得在暴雨中走20多分鐘。圖／洪婉臻研究室提供

昨天北市內湖暴雨，東湖盃田徑邀請賽照辦，國小生冒雨競賽全身濕，家長氣炸。圖／洪婉臻研究室提供
昨天北市內湖暴雨，東湖盃田徑邀請賽照辦，國小生冒雨競賽全身濕，家長氣炸。圖／洪婉臻研究室提供

內湖 暴雨 豪雨

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