颱風攪局！高雄多校急調期末考時程 六龜高中順延、雄女撞期休業式

本周是高雄市不少國、高中期末考周，受米克拉颱風及鋒面降雨影響，打亂原本的考程，不少學校緊急研議順延，避免影響考試公平。山區六龜高中將今天最後一天的考試延至下周一；另外雄女規畫順延到下周二，但與原訂舉行的休業式撞期，校方表示將簡化流程配合考程重新安排。

各校期末考時程安排不盡相同，有學校排在本周二至周四，今天停課影響較小，也有不少學校安排於周四、周五及下周一考試，今天停課後，決定採取順延。

六龜高中校長楊茂青表示，學校原訂於周三至周五舉行期末考，今天最後一天，高中部考歷史、數學及地理等3科，高二為歷史、數學、公民3科，國中部也有期末考，但因六龜區率先宣布停班停課，昨天放學前，已由各班導師通知學生及家長，將今天所有考科延至下周一早上，依段考時程辦理。

楊茂青說，估計高中部43名學生、國中部70名學生受到考程調整影響，由於六龜位處山區，學校平時即透過防災群組掌握雨勢及災情變化，加上過去已有多次因豪雨調整課務的經驗，行政團隊確認停課訊息後，迅速完成考程調整，將對學生影響降到最低。

他表示，六龜地區雨勢雖大，以間歇性降雨為主，考量學生通學安全，決定延期辦理考試。

市區高中多採周四、五及下周一考試，不過今天停課後，也恐與下周二休業式撞期。雄女校長鄭文儀表示，受停課影響，今天未完成的期末考將順延至下周一、二辦理，雖然原訂下周二舉行的結業式與考程重疊，但休業式流程簡單將調整配合以考試為主。

高市教育局表示，高中期末考周為6月23日至29日，各高中可在考試周期間依實際停課情形彈性調整考程，完成期末考；至於國中期末考周則為6月23日至26日，各校也可依規定彈性調整考試時間，在考試周內完成各項考程。

對於網路熱議直接取消第三次段考，改採前兩次段考成績計算，依現行規定，若因重大特殊狀況確實無法辦理其中一次段考，可依規定採計另外兩次段考成績，最後仍由學校討論後統一決定。

六龜高中。圖／翻攝自六龜高中臉書