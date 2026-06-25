高雄某高中校長命案 頭部有外傷陳屍在校長室內

高雄市某市立高中驚傳該校現年57歲的校長，因今天整天失聯、通訊軟體皆未讀未回，直到校內同仁察覺異狀，今天晚間8時許前往校長室查看，赫然發現校長倒臥其中，頭部有外傷，已無生命跡象，警消接獲報案趕抵現場，發現並非輕生，但確認已明顯死亡，因此未送醫。

據了解，陳屍校長室的該名高中校長在該校服務長達20年，在地辦學經驗極為豐富，深得師生與地方肯定，基層出身一路從校內的教務主任、輔導主任及圖書館主任做起，對校務瞭如指掌，並於2019年8月順利通過遴選接任該校校長至今，未料竟在任內發生憾事。

校方同仁透露，今天白天因有公務需與校長聯繫，但上午10時過後，透過通訊軟體Line傳送訊息皆顯示「未讀」，撥打電話也無人接聽，起初以為校長正忙於公務，但到了晚間8點左右仍毫無音訊，校長夫人因此在校內同仁陪同下到校長室找人。

不過眾人推開校長室門後，竟發現校長倒臥校長室內浴廁，且頭上有明顯腫塊瘀血外傷，嚇得趕緊撥打119求救。

救護人員到場後，發現校長身體已出現僵硬，明顯失去生命跡象，依規未送醫，轄區警方隨即封鎖現場進行鑑識，初步檢視現場並無打鬥痕跡或外力侵入跡象，初步研判可能是心因性疾病突發導致憾事，頭部傷勢可能是倒地時撞擊洗手台所致，後續將報請高雄地檢署檢察官會同法醫進行相驗，以釐清具體死因。