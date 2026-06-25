斥資1億640萬！ 新地標台中大里內新國小「領航鯨」活動中心落成

台中市大里區內新國小喜迎70周年校慶最強賀禮，台中市政府全額編列1億640萬元打造的學生活動中心今落成啟用，解決創校以來缺乏大型場館困境，更以獨特的「內新領航鯨」外觀設計，榮獲「國家卓越建設獎」金質獎肯定，成為大里校園美學新地標。

今天的落成啟用典禮由教育局長蔣偉民主持，市議員李天生、林碧秀等地方人士到場見證。蔣偉民表示，市長盧秀燕高度重視教育環境，市府2023年起推動「給孩子一個禮堂」計畫，編列高達24億餘元預算，改善部分學校缺乏大型室內空間、雨天學生體育課空間不足等問題，期盼透過優質硬體建設，打造快樂學習的校園。

蔣偉民說明，市府教育預算占總預算最高，積極推動教育政策，也致力營造安全、友善且具特色的學習場域；內新國小活動中心外觀融入蔚藍地中海特色，擁有如大海般深邃的藍色調與微笑的躍動曲線，象徵築夢踏實、迎向未來，活動中心順利趕在70週年校慶前夕落成啟用，大幅提升校園安全與舒適度。

教育局強調，教育是城市永續發展的根本，校園建設不僅是硬體升級，更是對孩子學習權益與教育品質的具體承諾。市府將持續挹注資源，打造安全、友善、具特色的學習環境，讓每一位孩子都能在校園中安心學習、健康成長，為城市培育更多具素養與創造力的人才。

台中市大里區內新國小活動中心今落成啟用。圖／台中市政府提供