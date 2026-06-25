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影／苗栗市兒童及青少年暑期成長營啟動 今年首度推出攀樹體驗課程

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所上午在同心公園舉辦今年兒童及青少年暑期成長營「森呼吸・共下尞」啟動儀式 ，建功國小學童也前來率先體驗今年新增的「攀樹」課程。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午在同心公園舉辦今年兒童及青少年暑期成長營「森呼吸・共下尞」啟動儀式 ，建功國小學童也前來率先體驗今年新增的「攀樹」課程。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所上午在同心公園舉辦今年兒童及青少年暑期成長營「森呼吸・共下尞」啟動儀式，邀地方人士及建功國小學童參與，率先體驗今年特別規畫的「攀樹」課程，盼透過客語文化與自然體驗課程結合，引導兒童及青少年走出教室、親近土地，在探索自然的過程中學習成長，打造兼具教育意義與趣味性的暑期活動，相關課程今天中午起開放網路報名。

苗栗市長余文忠表示，孩子的成長不應侷限於課堂與課本，暑假更是探索世界、培養興趣及累積生活經驗的重要時光。市公所希望透過暑期成長營活動，讓孩子走進大自然，在挑戰與探索中培養自信與勇氣，同時學習尊重環境、愛護土地的重要觀念。苗栗市為客家文化重鎮，推廣客語及傳承客家文化一直是市公所努力的重要方向，盼透過寓教於樂方式，讓孩子在輕鬆自然的環境中接觸客語、認識客家文化，進而建立對在地文化的認同感與自信心，讓文化傳承向下扎根。

苗栗市公所表示，今年持續推動多元化學習活動，希望透過戶外體驗課程，讓孩子從大自然中學習，培養獨立思考、團隊合作及勇於挑戰的精神，今年特別規畫攀樹體驗課程，將許多人童年記憶中的爬樹樂趣，轉化為兼具教育性、安全性與體驗性的戶外學習活動，以自然環境作為學習場域。

攀樹課程免費，限設籍苗栗市6至10歲學生參加，並需要家長全程陪同，活動規畫7月13日、8月14、15日為親子共學體驗場次，每天都有上午、下午場，每場名額為15組親子； 另外8月16日安排無障礙友善體驗場，也分上、下午場次，每場次以15組身障親子為限，如果名額未滿將開放一般親子組遞補。

市公所指出，今年暑期成長營除規畫攀樹體驗及客語情境教學課程，也將於貓裏客家學苑安排客家美食DIY體驗，透過動手實作與文化體驗，帶領孩子從自然探索延伸至客家生活文化學習，感受客家文化豐富且多元的面貌，歡迎家長陪伴孩子共同參與暑期成長營，在探索、體驗與學習的過程中認識苗栗在地文化，度過一個充實、快樂且富有學習意義的暑假。相關活動資訊及報名方式，可上苗栗市公所Fb粉專查詢詢。

苗栗市公所上午在同心公園舉辦今年兒童及青少年暑期成長營「森呼吸・共下尞」啟動儀式 ，建功國小學童也前來率先體驗今年新增的「攀樹」課程。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午在同心公園舉辦今年兒童及青少年暑期成長營「森呼吸・共下尞」啟動儀式 ，建功國小學童也前來率先體驗今年新增的「攀樹」課程。記者胡蓬生／攝影

苗栗市兒童及青少年暑期成長營啟動，今年首度推出攀樹體驗課程。圖／苗栗市公所提供
苗栗市兒童及青少年暑期成長營啟動，今年首度推出攀樹體驗課程。圖／苗栗市公所提供

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