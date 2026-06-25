台東農改場研發小米卡牌 食農教育課程變有趣
農業部台東區農業改良場研發並推出「小米卡牌食農教學模組」，先導入4所小學，讓食農教育課程變有趣。
農業部今天發布新聞稿，為落實食農教育並深化在地特色作物的文化傳承，台東農改場成功研發「小米卡牌食農教學模組」，率先導入台東市新園國小、池上鄉福原國小、海端鄉廣原國小及金峰鄉嘉蘭國小等4所校園。
台東農改場說，調查發現，許多國小教師有心推動食農課程，但卻因非農業專業或缺乏適當教材，面臨極大的備課壓力與專業知識缺口，台東農改場研發團隊自113年起投入研究「小米卡牌」，開發出包含15個核心主題、共30張真實情境圖卡的模組。
台東農改場介紹，「小米卡牌」包含小米形態、生產栽培管理、病蟲害防治、採後加工及餐桌應用等，並在後續優化中加入8張「任務卡」與40張「積分卡」，將原本單純的記憶挑戰升級為有趣的「任務驅動」探究式學習，讓無農業背景的教師也能輕鬆按表操課。
台東農改場以新園國小為例，校方將小米卡牌靈活運用於四年級校訂課程，在40分鐘的課堂中，教師利用「小米穗」引導觀察，並透過卡牌讓學童動手排列「小米的一生」包括從幼苗、抽穗到成熟的生長順序。
台東農改場說，小米卡牌在嘉蘭國小族語幼兒園的族語認讀與圖像配對上具顯著成效，學生反應熱烈，認為透過卡牌競賽能主動思考並解決問題，大幅提升學習的趣味性與主動性。
台東農改場表示，9成以上的教學者認為，小米卡牌教具操作簡易且具高度靈活性，不僅能有效降低備課門檻，更打破產季與天候的限制，即使在教室內也能隨時上演精彩的食農課程。
台東農改場說，未來將依地方特色，逐年開發樹豆、台灣藜等特色作物系列教材，並製作示範影片上傳至YouTube以利教學推廣與應用。小米卡牌也規劃以技術移轉方式推廣至社會大眾。
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