斗南高中國中部學生首度跨國交流 英語行銷台灣滷肉飯和珍奶

雲林縣斗南高中國中部學生以台灣美食做外交，今天透過線上視訊，以全英文向馬來西亞 Harvest International School的學生，介紹滷肉飯、珍珠奶茶等台灣國民美食，化身小小外交尖兵，以流暢的美語完成一次跨國對話，展現台灣國中生的自信和語言能力。

斗南高中推動雙語教學多年，並於2023年與馬來西亞Harvest International School自締結為姐妹校，透過線上隔空交流、實體互訪及課程合作，拓展學生國際視野。

校方表示，過去交流以高中部學生為主，去年6月馬來西亞師生來訪，國中部的學生也有參與，因此今年的線上交流，改由國中部學生獨挑大梁，學生近月來，利用早自修、課後及假日時間加強訓練美語表達、科技作品介紹、簡報製作及即時互動應答，期能勝任第一次國際交流的任務。

斗南高中科技教師林長賦表示，這次交流斗南國中部學生，以「台灣美食文化」為主題，以全美語向馬來西亞夥伴介紹滷肉飯、珍珠奶茶等特色小吃，分享台灣飲食文化與生活特色，透過美食開啟話題，不僅提升英語表達能力，也培養跨文化理解，從互動中彼此建立情誼。

縣議員簡慈坊也受邀參加，她說，「民以食為天」透過美食打開交流之門，是很棒的方式，學外語最重要是培養孩子敢說、願意說的自信，美語教育應從小開始，未來將持續在斗南地區辦理外語相關活動，讓孩子多接觸、不害怕，學會把外語融入日常，讓學習外語成為開心又實用的事。

斗南高中的國中部學生首部擔綱，和馬來西亞姐妹校，展開全美語視訊，並以滷肉飯、珍珠奶茶等台灣美食打開話題，雙方相談甚歡，收益良多。記者蔡維斌／攝影

斗南高中的國中部學生首部擔綱，和馬來西亞姐妹校，展開全美語視訊，並以滷肉飯、珍珠奶茶等台灣美食打開話題，雙方相談甚歡，收益良多。記者蔡維斌／攝影