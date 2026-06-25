快訊

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

怎麼申辦4G 599不限速吃到飽「問客服也沒用」！內行人5招成功拿低價方案

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化鹿港東興國小活動中心動土 體育課及集會將不受天候影響

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮東興國小今天舉辦活動中心動土典禮，完工後，可以解決東興國長期缺乏室內大型活動空間問題，上體育課程及集會活動不再受受天候影響。記者劉明岩／攝影
彰化縣鹿港鎮東興國小今天舉辦活動中心動土典禮，完工後，可以解決東興國長期缺乏室內大型活動空間問題，上體育課程及集會活動不再受受天候影響。記者劉明岩／攝影

彰化縣鹿港鎮東興國小今天舉辦活動中心動土典禮，縣長王惠美表示，工程經費2150萬元，在爭取中央補助未果下，最後由縣款全額支應，完工後，可以解決東興國長期缺乏室內大型活動空間問題，上體育課程及集會活動不再受天候影響。

王惠美表示，東興國小學生人數雖少，但在校長與教學團隊的用心指導下，武術、扯鈴、英語及本土語等領域皆有亮眼表現，但眾所皆知鹿港在秋冬時節的東北季風極強，戶外教學與集會活動易受天候限制，學校與地方對活動中心期盼已久。

王惠美說，東興國小活動中心完成後，將設置室內羽球場兼皮克球場、多功能舞台及多元教學空間，除可全面支援學校體育課及社團活動外，也將開放與社區共享。

縣議員凃淑媚及鹿港鎮長許志宏都表示，東興國小活動中心全額由縣款支出，祝福活動中心新建工程如期如質完工，成為社區新地標，除能確保學校活動不受天候影響外，也能提供社區及地方進行多功能使用，是地方鄉親的福祉。

東興國小校長林雅慧表示，東興國小學生人數不多，但教師都用心教學。感謝縣府全額挹注東興國小興建這座可以容納全校師生的活動中心，未來孩子可以在此進行多元學習活動，提升競爭力。

彰化縣鹿港鎮東興國小今天舉辦活動中心動土典禮，完工後，可以解決東興國長期缺乏室內大型活動空間問題，上體育課程及集會活動不再受受天候影響。示意圖／縣府提供
彰化縣鹿港鎮東興國小今天舉辦活動中心動土典禮，完工後，可以解決東興國長期缺乏室內大型活動空間問題，上體育課程及集會活動不再受受天候影響。示意圖／縣府提供

彰化縣鹿港鎮東興國小今天舉辦活動中心動土典禮，完工後，可以解決東興國長期缺乏室內大型活動空間問題，上體育課程及集會活動不再受受天候影響。記者劉明岩／攝影
彰化縣鹿港鎮東興國小今天舉辦活動中心動土典禮，完工後，可以解決東興國長期缺乏室內大型活動空間問題，上體育課程及集會活動不再受受天候影響。記者劉明岩／攝影

鹿港 體育 王惠美

延伸閱讀

新竹縣府投入近億元 翻新25校運動空間

中市永隆國小校長張永志退休 他曝把公立小學辦成明星學校心法

桃園營養午餐米其林爭霸 前三名、神秘客、人氣大獎紛紛揭曉

全台戶外教育教材徵集 台南市隆田國小獲主題課程特優

相關新聞

國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

老師最怕遇到調皮搗蛋的學生。一名網友發文，他跟在國小任教的朋友聊天時，才知道國小校園中有「髮型魔咒」，無論小孩的本性如何，只要剃了「阿志頭」就會變得很調皮。

彰化鹿港東興國小活動中心動土 體育課及集會將不受天候影響

彰化縣鹿港鎮東興國小今天舉辦活動中心動土典禮，縣長王惠美表示，工程經費2150萬元，在爭取中央補助未果下，最後由縣款全額支應，完工後，可以解決東興國長期缺乏室內大型活動空間問題，上體育課程及集會活動不再受天候影響。

13年守護見證奇蹟！癱瘓女送手作 名醫：最珍貴回報

嘉義市神經內科名醫宋思權診所喬遷，收到特別賀禮。送禮者是13年前重大車禍頸椎重創頸部以下癱瘓小女孩（珣珣），今年升讀高中「珣珣」，送手作植草屋品，讓同為脊髓損傷宋思權深受感動。手作禮物串起13年深厚情誼，見證生命影響生命，彼此照亮人生故事。

校事會議制度風暴！教部支持教師 擬納法律資源

校事會議制度引發的校園衝突與家長濫訴，令不少教師身心俱疲，基層教師屢抱怨，一旦進入校事會議，常只能在漫長調查中自證清白；律師也說，現行制度在舉證責任與資訊透明度上存有重大瑕疵，教師往往被迫自掏腰包走上法院，花數年時間自證清白。

第五級保全定位不明？教部：無強制性

為防制毒品入侵校園，行政院研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。不過立委質疑，第五級保全相關權責、法律定位及與現有學務創新人力的分工都不明確。對此，教育部次長張廖萬堅表示，該政策並非強制性，只是提供學校一個選擇。

校事會議改革 挨批「報告都一樣」

校事會議爭議頻傳，教育部強調，校事會議今年一月改革後，投訴案件量大幅減少。不過國民黨立委柯志恩質疑，教育部半年來提出的相關報告內容「幾乎長一樣」，難以看出具體改革成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。