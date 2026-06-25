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彰化鹿港東興國小活動中心動土 體育課及集會將不受天候影響
彰化縣鹿港鎮東興國小今天舉辦活動中心動土典禮，縣長王惠美表示，工程經費2150萬元，在爭取中央補助未果下，最後由縣款全額支應，完工後，可以解決東興國長期缺乏室內大型活動空間問題，上體育課程及集會活動不再受天候影響。
王惠美表示，東興國小學生人數雖少，但在校長與教學團隊的用心指導下，武術、扯鈴、英語及本土語等領域皆有亮眼表現，但眾所皆知鹿港在秋冬時節的東北季風極強，戶外教學與集會活動易受天候限制，學校與地方對活動中心期盼已久。
王惠美說，東興國小活動中心完成後，將設置室內羽球場兼皮克球場、多功能舞台及多元教學空間，除可全面支援學校體育課及社團活動外，也將開放與社區共享。
縣議員凃淑媚及鹿港鎮長許志宏都表示，東興國小活動中心全額由縣款支出，祝福活動中心新建工程如期如質完工，成為社區新地標，除能確保學校活動不受天候影響外，也能提供社區及地方進行多功能使用，是地方鄉親的福祉。
東興國小校長林雅慧表示，東興國小學生人數不多，但教師都用心教學。感謝縣府全額挹注東興國小興建這座可以容納全校師生的活動中心，未來孩子可以在此進行多元學習活動，提升競爭力。
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