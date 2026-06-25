國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

老師最怕遇到調皮搗蛋的學生。一名網友發文，他跟在國小任教的朋友聊天時，才知道國小校園中有「髮型魔咒」，無論小孩的本性如何，只要剃了「阿志頭」就會變得很調皮。除了阿志頭外，還有網友提到捲捲頭或留小尾巴髮型的學生也是調皮代表，但強調小孩的個性主要是受家庭教育影響，不要以偏概全。

一名網友在Threads發文，表示他近期聽國小老師朋友分享，得知國小校園中有「髮型魔咒」的現象，老師說只要是剪「阿志頭」（兩側刻意推高、頂部頭髮較短，前額留有一片切齊的平瀏海）的學生，通常個性都很調皮，簡直「唯恐天下不亂」。

老師進一步指出，就算學生原本很乖，但只要剃了阿志頭行為舉止就會變得很怪異，直呼這是很神奇的現象，只要跟其他老師聊天，一旦提到阿志頭，老師們腦海中馬上能浮現某些調皮搗蛋的學生臉孔。原PO為此詢問網友，國小校園是否真的有「阿志頭魔咒」？

此文一出，有家長透露類似經驗，某天她老公帶孩子，在她不知道的情況下孩子被剪了阿志頭，果然變得皮到不行，連老公都受不了，等頭髮長回來剪了新髮型情況才好轉，後來他直接禁止老公帶小孩剪這種髮型。

還有網友提到捲捲頭、留小尾巴的孩子也很調皮，「準到像一種老師界的都市傳說」，透露之前教過一位有過動情況的捲捲頭學生，雖然總是分心，但個性其實很善良也很可愛，他認為學生的個性還是受到家庭教育的影響，髮型只是參考。

不只髮型，還有老師指出他最怕「網紅風」的爸爸媽媽，因為這種父母太過重視紀錄、包裝、經營自己生活，對小孩教育比較不用心，很難配合學校的團體活動，經常會遲到，不過他也表示這只是他個人的觀察，不能以偏概全。

不過也有網友認為，用髮型定義孩子是不對的，留阿志頭是因為天氣炎熱，只好將髮型剪到最短並保留一點造型，跟個性沒有太大關係；更有網友呼籲「不要妖魔化阿志頭」，他介紹這種髮型常見於中國、台灣和越南，衍生自台灣男性常見的「不分線帽簷頭」，雖然並不好看，但也不代表留這種頭的男生性格就一定不好。

旅台日本作家下坂泰生曾發文分享，自己一直想當「台灣帥哥」，便找了家受年輕人推薦的潮店理髮，並指定要「台灣年輕人流行的髮型」，卻被剪成阿志頭，直喊「真假？」、「有沒有騙我？」，幽默發文讓網友們紛紛笑翻。但也有人指出，這種髮型蠻適合台灣人的日常，方便穿戴安全帽（脫下免整理），好清洗又免吹易乾，看起來也整齊乾淨。