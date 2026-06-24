學霸哥成教養難題？他狂玩電動奪榜首「弟弟難收心」 網勸：不能這樣比

家裡出了一個「不費力就能拿高分」的學霸，本來是父母的驕傲，但有時卻會成為另類的教養考驗。一位母親在社群平台無奈分享，大兒子幾乎不補習，平時沉迷動漫、熱愛運動，卻能穩居校排前幾名，甚至奪下會考榜首，然而小兒子即使跟著哥哥的生活模式，學業表現卻始終不見起色。兄弟間巨大的差異不僅讓父母感到無奈，也意外掀起許多家長共鳴。

這位家長在臉書社團「家有中學生」發文透露，就讀高二的大兒子是標準的「天賦型學霸」，在求學過程中從未補習或先修，日常沉迷娛樂、看過上百部動漫，同時還非常熱愛運動，「除了上學，回到家真的就是玩玩玩玩」，連寒暑假作業都沒看他寫過。即便如此，大兒子的課業成績始終名列前茅，國中會考時曾獲榜首，高中數學與自然也頻頻拿下滿分或頂標。

然而，這套「勞逸結合」的公式，複製到小兒子身上卻完全失靈，小兒子眼見哥哥成天玩樂也能考高分，心理難以平衡，甚至委屈抱怨：「哥哥玩什麼，我就玩什麼，為什麼他都還可以考很好？我就考這麼差？」雖然弟弟後來主動要求補習，但看到哥哥輕輕鬆鬆就能考取好成績，弟弟便陷入「有補習就等於比哥哥更用功」的心理迷思，反而減少了讀書的時間，成績依舊無法起色。

而有時候大兒子也會擺出長兄架勢，告誡弟弟「不要學我看動漫、出去玩，去多讀點書」，但一邊義正嚴辭地管教，一邊卻在旁邊看動漫、打電動，讓定性不足的弟弟坐在旁邊「心癢難耐」，根本無法專心收心。

「應該有很多父母跟我一樣，同一種教養方式，小孩子長成完全不同。」兩兄弟截然不同的特質，令原PO夫妻十分為難，由於大兒子的玩樂並未影響課業，父母無法限制，但看著小兒子跟進哥哥的行為而耽誤學業，又感到無能為力。這讓原PO在文末無奈感嘆，哥哥雖然是學霸，但這種無法被複製的天賦與習慣，對弟弟而言，反而成了一個「完全無法當作榜樣」的另類存在。

貼文曝光後引發大批家長共鳴，不少過來人表示家中手足也有類似情況，即使接受相同教養方式，仍可能出現「一個在天、一個在地」的成績落差，「我家也是一樣，但我絕對不在兩個人面前同時談論雙方任何成績的問題，因為他們各有各的擅長」。也有人分享曾讓哥哥離家就學，以減少對弟弟造成的心理壓力。

不過有網友認為，比起糾結哥哥的表現，父母更重要的是協助弟弟找到自己的優勢與價值。有人指出，每個人的成長步調不同，若長期活在比較之下，容易產生自卑與焦慮；還有人坦言，「有時候手足成就差太多，對比較不起眼的那個來說，會是一種惡夢跟詛咒。」

此外，更有網友提醒原PO，問題關鍵不在哥哥，而在父母如何引導孩子面對差異。與其要求兩人達到相同標準，不如尊重個體特質、發掘弟弟的強項，幫助孩子建立自信，避免手足比較帶來不必要的負面影響。