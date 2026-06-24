《鐵拳教育》只是夢幻爽劇？國一女兒揪盲點「覺得噁心」 網認：現實辦不到

近期探討校園霸凌與體制崩壞的熱門韓劇《鐵拳教育》引起廣大迴響，劇中「以暴制暴」的極端手段讓許多觀眾直呼：「大快人心」。然而，這部包裝著正義的「爽劇」，在真實經歷過校園霸凌的孩子眼中，卻呈現出截然不同的面貌。近日一位家長分享自己就讀國一的女兒看完該劇後，不僅沒有感到痛快，反而直言「覺得噁心」，女兒隨後點出的「兩大盲點」，更讓這位家長陷入深深的反思。

這位家長在臉書社團「家有中學生」中發文，表示自己在兒子的推薦下看了《鐵拳教育》，也承認劇情確實讓人看得「很爽」；不過，在一旁陪同觀看的國一女兒卻從頭到尾不發一語。直到觀影結束，女兒才坦言這部劇讓她感到「不適與噁心」。起初他以為是劇中的暴力畫面讓孩子難以接受，沒想到女兒接下來的一番話，宛如一盆冷水澆醒了原PO。

女兒點出了劇情的兩個盲點。首先，劇中似乎不斷強調「發生事情一定要跟大人說，總有善良的大人會幫忙」，但女兒無奈地表示「這根本不可能」，並直言在現實中，向大人求救往往「只會更慘，完全沒有任何幫助」。其次，女兒看出上位者「不見棺材不掉淚」的心態，她指出，劇中之所以會成立態度強硬的教權保護局，純粹是因為教育部長自己擔任教職的女兒，在經歷校園暴力後慘遭學生刺殺，「如果他（部長）沒有遇到這件事，根本不會正視霸凌。」

女兒的一番話讓原PO聽完瞬間無法反駁，不禁深思：「原來我們的社會，已經讓孩子不信任到這種程度了。」原PO坦言，女兒之所以能敏銳捕捉到這些盲點，是因為她曾有過相同的「切身之痛」，當時她曾相信體制，選擇將遭遇告訴老師，但情況並未獲得改善。原PO也感嘆，撇除戲劇的誇張成分，劇中對於政治人物、學校老師及校長的刻畫，在現實生活中確實讓人感到似曾相識，並在文末向大眾拋出提問：「不知道看了這部片的觀眾們，是跟我一樣單純覺得很爽，還是像我女兒一樣看出盲點呢？」

貼文曝光後引發熱烈共鳴，許多網友無奈認同原PO女兒的觀點，直呼這就是血淋淋的社會現實，同時盛讚女孩的早慧與主見，「以您女兒國一能有這樣的反思，當家長要覺得很欣慰！表示不隨波逐流，心裡有自己的定見，而且很多的論點的確是跳脫劇情既有框架。」更有人一針見血指出，該劇之所以會引發轟動，正是因為「現實辦不到，只能寄託對正義的渴望」才會爆紅，大多數人在現實中碰過霸凌卻無力改變，才在劇中尋求痛快。

不過，也有人從另一個角度看待，認為這給了成年人一記當頭棒喝：「它在提醒我們，當孩子受傷求助時，大人到底有沒有能力接住他們？」若能藉此促成體制改善與親師生間的理解，這部「夢幻爽劇」就有了實質意義。面對殘酷大環境，不少網友仍給予溫柔期許，勉勵孩子「不要放棄相信大人，世上總有善良的人，只是還沒遇到。」

由於這部現象級的韓劇持續延燒，網上出現不少討論，先前就有教職人員坦言，自己對鐵拳教育「完全沒興趣」。他認為，劇中許多教師懲戒或對抗問題學生的手段，在現實教育現場幾乎不可能發生，但回到真實的教育現場後，仍得面對各種制度限制與複雜問題，反而容易產生更強烈的割裂感，讓他沒有觀看的動力。