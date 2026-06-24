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全國學生戲劇賽9優秀團隊 26日起連3天接力演出

中央社／ 台北24日電

114學年度全國學生創意戲劇比賽中，表現優秀的9組團隊，將於本月26日到28日在台北接力演出，開放民眾免費索票入場，一起為學生的努力表現喝采。

教育部今天發布新聞稿指出，114學年度全國學生創意戲劇比賽決賽已於4月在屏東縣六堆客家文化園區落幕，為讓優秀團隊有更多的演出機會，特別安排本月26日到28日每天下午2時，在國立台灣藝術教育館南海劇場讓9組團隊接力演出，民眾可預先線上登記，並於當天現場免費索票入場。

教育部指出，9組團隊的題材表現豐富多元，有融合時下議題、在地文化、民間傳說的作品，也有表達人文關懷、生活情感與青春成長故事，展現學生敏銳的觀察力與創作力。

除了精彩演出外，活動也特別安排生動有趣的串場導覽，帶領觀眾認識南海劇場的歷史背景，以及學生表演團隊從創作發想、排練磨合到正式登台過程中鮮為人知的甘苦與感動，讓觀眾不僅「看戲」，更能深入感受表演藝術背後的教育意義與團隊精神。

今年度參演團隊來自南投縣爽文國小、台中市健行國小、高雄市南安國小、嘉義市大同國小、高雄市阿蓮國中、新北市江翠國中、宜蘭縣員山國中、高雄市龍肚國中、桃園市私立永平工商。相關資訊可參考「國立台灣藝術教育館」臉書（Facebook）粉絲專頁。

教育部 戲劇 團隊

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