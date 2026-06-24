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疑掏空葳格校產…金錢豹創辦人袁昶平夫妻遭聲押 校方發聲了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
葳格創辦人袁昶平（右起）與執行董事吳菀庭被廠商指控，涉嫌拖欠工程款，掏空校產。圖／讀者提供
葳格創辦人袁昶平（右起）與執行董事吳菀庭被廠商指控，涉嫌拖欠工程款，掏空校產。圖／讀者提供

金錢豹葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻遭廠商踢爆，涉嫌掏空校產，金額上億元，袁昶平夫妻等人另涉恐嚇、毆打電商「台中威力」、違反稅捐稽徵法等罪，已被檢方起訴。據了解，檢方今天聲押袁昶平，與背信罪有關，後續將待檢方調查釐清，目前台中地院尚未裁定。校方強調，目前校務運作一切正常。

金錢豹創辦人袁昶平在2023年間因涉嫌國泰洋酒逃漏稅案，獲得一億元交保，全案仍在台中地院審理中，袁昶平在前年間與小24歲的葳格高中執行董事吳菀庭再婚。

兩人在去年9月間遭廠商指控，涉以整修校區名義，發包工程，但故意拖欠千萬元工程款，另涉及收受回扣、作假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪車，疑有掏空校產狀況，金額上億元，台中地檢署在上月8日搜索葳格國際學校，一級主管手機遭檢方查扣在案。

案件爆發後，許多家長擔憂影響校務運作，有家長質疑「我們繳交的學費都跑哪去了？放在我們小孩身上教育到底有多少？」也有家長說，「近期收到老師離職說明，好捨不得，難道是因為積欠薪資原因」。多數家長希望學校可以給真正能執事的教育者接手，才是對葳格最好的出路。

校方指出，本案目前進入司法程序，基於對司法的尊重，校方不再做進一步說明。目前校務運作一切正常，校內教學與學生學習照常進行，學校將以孩子的學習與校園安全為最優先。

葳格國際學校 金錢豹 掏空

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