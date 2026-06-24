桃園福安國小暑假前參訪大溪警分局 學童化身小警察

暑假將至，為讓學童認識警察工作並建立法治觀念，桃園市大溪警分昨日下午邀請福安國小師生參觀分局並體驗「小小警察的一天」，寓教於樂向下扎根反毒、防詐、交通及婦幼安全觀念。

活動中，小朋友穿上防彈衣、坐進警車體驗執勤情境，興奮直呼「好酷喔」，還搶著舉手問「警察抓壞人時會不會害怕？」、「警車鳴笛的時候是不是很威風？」，現場笑聲不斷，也讓學童對警察工作有更深刻的認識。

大溪分局長徐章哲表示，因應暑假即將到來，警方提醒學童外出遊玩遵守交通規則，行經路口落實「停、看、聽」及「慢、看、停」原則；暑假期間網路使用時間增加，也要特別留意網路交友、遊戲點數及假冒親友等詐騙手法，牢記「一聽、二掛、三查證」防詐口訣，並轉知家長共同提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

福安國小學童專注聽警方解說巡邏勤務。記者鄭國樑／翻攝