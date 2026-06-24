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苗栗縣立高中海選校長放榜 新任大同高中校長謝文斌、興華高中吳雲道

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣立興華高中、大同高中校長這學期兩屆任滿出缺，縣府海選校長分別由苗栗縣立新港國民中小校長吳雲道、桃園市立武陵高中教務主任謝文斌出線。本報資料照片
苗栗縣立興華高中、大同高中校長這學期兩屆任滿出缺，縣府海選校長分別由苗栗縣立新港國民中小校長吳雲道、桃園市立武陵高中教務主任謝文斌出線。本報資料照片

苗栗縣立高中校長首辦海選永榜，大同高中、興華高中分別有11人、6人報名，競爭相當激烈，新任校長分別由桃園市立武陵高中教務主任謝文斌、苗栗縣立新港國民中小校長吳雲道出線，縣府期待提升競爭力。

興華高中校長胡文生、大同高中校長何高志這學期兩屆將任滿出缺，但因教育人員任用條例2011年11月15日修正施行前曾任各級學校校長，全縣除了未屆異動期限的縣立三義高中校長李萬源、苑裡高中校長吳俊秀外，僅另有2人符合資格，縣府首次開放各縣市符合資格者參加遴選，也備受矚目。

縣府指出，根據教育人員任用條例規定，高中校長應持有中等學校教師證書，並曾任高中教師5年以上，及各級學校法規所定一級單位主管之學校行政工作3年以上；或曾任中等學校教師3年以上，及薦任第9職等以上或與其相當之教育行政相關工作2年以上；或曾任各級學校教師合計7年以上，其中擔任高中教師至少3年，及高中一級單位主管之學校行政工作2年以上。

報名申請參加校長遴選相當踴躍，其中，大同高中有11人、興華高中6人，經過15人遴選委員會遴選，結果分別由謝文斌及吳雲道出線，將於今年8月1日上任，縣府期待透過海選，擴大人才庫，也能找出最適合的校長，有理念及能力辦學，進一步提升學校、學生競爭力。

苗栗縣 校長

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