學生剩個位數 投縣瑞竹、瑞峰國中 8月起廢校

少子化衝擊，南投縣竹山瑞竹國中、鹿谷瑞峰國中兩校學生都不足十人，縣府考量恐影響學童群育發展，將於八月一日起廢校，分別併入竹山、鹿谷國中。

縣府指出，受少子化影響，偏鄉招生不易，竹山鎮瑞竹國中全校學生僅九人，鹿谷鄉瑞峰國中六人，考量學生人數過少，導致團隊合作、同儕群育等學習發展受限，評估後核定廢校，下學年度分別併入竹山、鹿谷國中。

此外，針對瑞竹、瑞峰兩所國中既有學生併入他校，縣府提出安置配套措施。教育處表示，考量轉學生交通問題，將補助交通費每月八千元，並支應交通保險費及書籍簿本費等，同步建立生活輔導機制，降低廢校對學生及地方的衝擊。

因應瑞竹、瑞峰兩所國中退場，縣府為確保校內現職公務人員工作權，盤查全縣各校所屬班級數，南崗、草屯國中班級數均符合增設幹事職務標準，同步修正南崗國中、草屯國中職員員額，各增列幹事一名，安置兩校員額。

教育處表示，為確保非教學職員的就業權益，經府內法規審查小組審查，研擬南崗、草屯國中職員員額編制表修正草案，將前者原有的幹事四名增至五名，後者從五名增至六名，縣務會議已通過，發布後辦理移撥安置作業。