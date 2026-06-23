台中萬豐國小少棒獲各界力挺 赴美征戰世界賽

台中市霧峰區萬豐國民小學棒球隊將代表台灣參加美國貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽，雖一度缺經費擔憂無法成行，經各界力挺募得新台幣500萬元，校方期盼持續聲援成為小將後盾。

萬豐國小校長陳厚仁今天表示，對這群孩子而言，棒球不只是運動，更是改變人生的路。孩子們每天努力訓練，不喊苦、不喊累，即使球鞋破了、手套舊了，仍咬牙堅持，只因大家心中有同一個夢想，就是穿上國家隊球衣，代表台灣站上世界舞台。

萬豐國小一度缺出國經費，經網友分享訊息、各界投入，成功在1.5個月內募得所需費用500萬元，完成夢想出發第一步。

前霧峰青商會長鄒明諺表示，看到這群孩子，就想起當年自己在校棒隊頂著烈日、在資源與裝備匱乏下辛苦打球歲月，希望號召更多人成為萬豐少棒最堅強後盾，讓台灣子弟、霧峰子弟在國際賽場上勇敢發光。

亦寬國際貿易有限公司董事長吳俊賢說，身為霧峰在地人，得知棒球隊經費不足，可能與美國球賽擦身而過後，秉持熱愛家鄉的心，絕不能讓孩子的國際舞台受限現實，第一時間結合霧峰青商會捐款。

校方表示，「2026年美國貝比魯斯聯盟U12卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽」7月30日到8月20日舉辦，期盼各界持續聲援，成為選手最堅實後盾。