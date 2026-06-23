快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

影／育兒網紅毒駕！吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車 檢方聲押

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

台中萬豐國小少棒獲各界力挺 赴美征戰世界賽

中央社／ 台中23日電

台中市霧峰區萬豐國民小學棒球隊將代表台灣參加美國貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽，雖一度缺經費擔憂無法成行，經各界力挺募得新台幣500萬元，校方期盼持續聲援成為小將後盾。

萬豐國小校長陳厚仁今天表示，對這群孩子而言，棒球不只是運動，更是改變人生的路。孩子們每天努力訓練，不喊苦、不喊累，即使球鞋破了、手套舊了，仍咬牙堅持，只因大家心中有同一個夢想，就是穿上國家隊球衣，代表台灣站上世界舞台。

萬豐國小一度缺出國經費，經網友分享訊息、各界投入，成功在1.5個月內募得所需費用500萬元，完成夢想出發第一步。

前霧峰青商會長鄒明諺表示，看到這群孩子，就想起當年自己在校棒隊頂著烈日、在資源與裝備匱乏下辛苦打球歲月，希望號召更多人成為萬豐少棒最堅強後盾，讓台灣子弟、霧峰子弟在國際賽場上勇敢發光。

亦寬國際貿易有限公司董事長吳俊賢說，身為霧峰在地人，得知棒球隊經費不足，可能與美國球賽擦身而過後，秉持熱愛家鄉的心，絕不能讓孩子的國際舞台受限現實，第一時間結合霧峰青商會捐款。

校方表示，「2026年美國貝比魯斯聯盟U12卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽」7月30日到8月20日舉辦，期盼各界持續聲援，成為選手最堅實後盾。

棒球 台中市 國家隊

延伸閱讀

中市萬豐國小棒球隊赴美參賽 各界鼎力捐助5百萬元旅費

到大谷翔平家鄉打棒球！化仁國中小將缺旅費 花蓮市公所連結資源力挺

以原民童聲擄獲歐洲人心 大溪僑愛國小合唱團奪國際合唱大賽銀獎

新北中港國小棒球隊勇奪全國冠軍 議長蔣根煌贈5萬獎勵金

相關新聞

孩子上高中仍不給手機 家長尋同溫層反被勸：不代表能遠離3C

網路社會亂象多，許多家長擔心孩子的認知尚未發展完全，太早接觸網路容易受到負面影響，便不會讓孩子有使用手機的機會。

會考上第一志願 家長憂老師品質「看運氣」猶豫補習…網見成績驚：您多慮了

115年國中教育會考近日開放選填志願，家長們操煩完孩子的志願，接著又要擔憂未來高中課業。一名考生考上公立高中，家長煩惱要不要送孩子去補習，但孩子的成績讓網友都認為家長多慮了。

全校學生剩6人...南投竹山瑞竹國中、鹿谷瑞峰國中8月廢校退場

少子化衝擊，南投縣竹山瑞竹國中、鹿谷瑞峰國中兩校學生數均不足10人，縣府考量恐影響孩童群育發展，將於8月1日起廢校，分別併入竹山國中、鹿谷國中；同步修正南崗國中、草屯國中職員員額，各增列幹事1名，確保教職員權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。