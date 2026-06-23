學校午餐變身國際教室 國教署推跨文化飲食交流拓展學生視野

為推動飲食教育、拓展學生國際視野，教育部國教署委請國立成功大學於23日辦理2026年度「學校午餐國際交流活動」，透過食譜交換、面對面交流分享及品嘗異國午餐等多元方式，引導學生體驗不同文化的飲食風貌，培養跨文化溝通能力，並深化飲食教育的學習成效。

「學校午餐國際交流活動」透過校內不同國籍學生的食譜交換及分享，引導學生觀察並比較不同國家與台灣學校午餐的差異，以拓展國際視野。

藉由校內學生共食及手作活動，讓學生親身體驗異國料理，培養尊重與包容多元文化素養；並於互動交流中融入口語表達，強化學生跨文化溝通能力；最後，透過本次活動學生學習成果及教師回饋，作為後續精進飲食教育課程之重要參據。

此次「學校午餐國際交流活動」於新北市福和國民中學辦理，邀請校內義大利、韓國與台灣學生面對面介紹彼此家鄉的午餐文化與飲食特色，並一同進行義式披薩及韓式海苔飯捲手作體驗活動。

學生透過實際交流互動、動手作及享用彼此國家的特色午餐，感受台灣、義大利與韓國飲食文化的差異及獨特魅力。透過校園飲食教育活動，同時推動國際交流與在地連結並行之學習模式。

國教署表示，「學校午餐國際交流活動」以學校午餐為橋樑，期望學生在探索世界各地飲食文化過程中，培養國際文化理解與多元視角，進一步落實飲食教育，讓校園學習更加豐富多元。未來，國教署將持續推動相關活動，鼓勵更多學校加入國際交流行列，共同打造具全球視野的飲食教育環境。