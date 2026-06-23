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全校學生剩6人 南投竹山瑞竹國中、鹿谷瑞峰國中8月廢校退場

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
鹿谷鄉瑞峰國中僅剩6名學生，今年8月起停辦廢校退場，學生併入鹿谷國中。圖／南投縣教育處提供
鹿谷鄉瑞峰國中僅剩6名學生，今年8月起停辦廢校退場，學生併入鹿谷國中。圖／南投縣教育處提供

少子化衝擊，南投縣竹山瑞竹國中、鹿谷瑞峰國中兩校學生數均不足10人，縣府考量恐影響孩童群育發展，將於8月1日起廢校，分別併入竹山國中、鹿谷國中；同步修正南崗國中、草屯國中職員員額，各增列幹事1名，確保教職員權益。

縣府指出，受少子化影響，偏鄉招生不易，竹山鎮瑞竹國中全校學生剩9人，鹿谷鄉瑞峰國中更僅剩6人，考量學生人數過少，致使團隊合作、同儕群育等學習發展受限，評估核定8月1日起廢校，115學年度分別併入竹山國中、鹿谷國中。

為因應瑞竹、瑞峰兩所國中停辦退場，確保校內現職公務人員工作權，經盤查全縣各校所屬班級數，南崗國中、草屯國中班級數均符合增設幹事職務標準，為安置退場學校既有幹事，同步修正南崗國中、草屯國中職員員額，各增列幹事1名。

教育處表示，為確保非教學職員的就業權益，經府內法規審查小組審查，研擬南崗國中、草屯國中職員員額編制表修正草案，將前者原有的幹事4名增加至5名，後者則從5名提高至6名，縣務會議已決議通過，發布後將辦理移撥安置作業。

此外，針對瑞竹、瑞峰兩所國中既有學生併入他校，縣府也祭出安置配套措施，教育處表示，考量轉學生交通問題，將補助交通費每月8000元，並支應交通保險費及書籍簿本費等，同步建立生活輔導機制，降低廢校對學生及地方造成衝擊。

南投 南投縣 少子化

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