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高雄蚵寮國中奪教育部雙獎 視力保健成果獲肯定

中央社／ 高雄23日電

高雄市蚵寮國中今年獲教育部2項視力保健大獎，校方表示，視力保健融入在地特色課程，推動多元戶外活動鼓勵學生親近自然，更創下連續6學期視力複檢就醫率100%紀錄。

教育部國民及學前教育署今天公布114學年度健康促進學校評選結果，蚵寮國中一舉拿下「視力保健績優學校遴選優等獎」及「健康促進學校輔導計畫前後測成效評價成果報告優良獎」2項全國大獎，成為高雄市唯一獲獎的國中。

校方表示，長期將視力保健融入校園日常與在地特色課程，除推動下課教室淨空、多元戶外活動外，也結合食農教育、海洋漁港體驗及草地音樂會等戶外課程，鼓勵學生走出教室、親近自然，在陽光下學習與成長。

蚵寮國中校長李娟娟表示，此次獲獎是全校師生、家長及社區共同努力的成果。面對數位化時代，學校持續透過課程設計與生活實踐，協助學生建立正確用眼習慣，更是一份責任，未來將持續打造健康友善的學習環境。

護理師李佩珊指出，部分家庭因工作忙碌或隔代教養，常延誤學生視力複檢時程；為落實健康照護零缺口，只要發現學生未完成複檢，她就主動聯繫家長，甚至陪同學生前往診所就醫，確保每名學生都能獲得妥善追蹤與治療。

李佩珊表示，透過持續個案管理與健康追蹤，學校視力不良率逐年下降，視力惡化率也明顯低於全國平均，連續6學期維持100%複檢率，更是校園健康促進成效的最佳證明。

學生黃巽鉉擔任校內視力保健大使，這也成為帶動同學的力量。他表示，下課時會與同學一起走出教室跳繩、打球或散步。學校也發放視力保健閱讀尺，提醒學生閱讀與書寫保持35公分以上距離，養成良好用眼習慣。

此外，蚵寮國中持續改善校園硬體環境，包括加裝窗簾、優化照明及強化LED燈光配置，以軟硬體並進方式深化視力保健文化。

視力 教育部 高雄市

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