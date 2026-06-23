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孩子上高中仍不給手機 家長尋同溫層反被勸：不代表能遠離3C

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長表示不打算給準備上高中的孩子買手機。示意圖／聯合報系資料照
一名家長表示不打算給準備上高中的孩子買手機。示意圖／聯合報系資料照

網路社會亂象多，許多家長擔心孩子的認知尚未發展完全，太早接觸網路容易受到負面影響，便不會讓孩子有使用手機的機會。

一名家長在臉書社團「家有高中生」表示，不打算給準備上高中的孩子買手機，想詢問是否有其他家長有類似經驗。

對此大部分家長都不認為這是適合的做法，指出高中有很多時候手機都是必要的，例如老師連絡、交代作業、分組討論等，還是應該適時讓孩子使用手機，「高中很多時候都需要用到手機，沒有手機的孩子其實很可憐」、「我兒子高中群組很多，這不是『不給等於可以讓小孩遠離3C』，而是學校需要小孩用手機」。

為避免未成年人手機、社群成癮，部分國家已開始管制，例如英國政府宣布將正式立法禁止在校園內使用手機，但現在已是高科技社會，很難完全不讓孩子接觸到。澳洲研究機構發現，每天使用社群媒體1至3小時的澳洲青少年，與較少使用的青少年相比，擁有相似甚至更好的健康狀態，指出現在青少年是「數位原住民」，有能力且需要網路來滿足發展，不該強制孩子完全斷絕網路，而是該引導如何「適當使用」。

不少家長也勸誡原PO，不想讓孩子3C成癮應該是教導正確觀念，而非一昧禁止，「手機一定要有，因為家庭和學校聯絡需要，與其禁止，不如提早讓孩子承擔責任」、「要建立孩子使用手機的方式及正確觀念，而不是不給唷」。

手機 高中生 社群媒體 網路 成癮 家長

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