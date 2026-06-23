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傳遞溫暖 五傑聯合同心會關懷梨山國民中小學、平等國小

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
社團法人台中市五傑聯合同心會理事長黃𥈠寓今天帶領20位熱心公益的會員，到台中市和平區梨山地區，展開偏鄉關懷公益活動。圖／民眾提供
社團法人台中市五傑聯合同心會理事長黃𥈠寓今天帶領20位熱心公益的會員，到台中市和平區梨山地區，展開偏鄉關懷公益活動。圖／民眾提供

秉持「緣起信任、愛的循環」的核心精神，社團法人台中市五傑聯合同心會理事長黃睿寓今天帶20位熱心公益的會員，到台中市和平區梨山地區，展開偏鄉關懷公益活動，關懷梨山國民中小學、環山平等國小及松茂部落長老教會，將社會各界的愛心與溫暖送上高山。

梨山國民中小學位於海拔2012公尺的高山地區，是全國海拔最高的國民中小學之一，承載著原住民族文化傳承的重要責任。校園中象徵泰雅文化的背簍雕塑及彩虹意象，展現部落文化特色，也象徵孩子們懷抱夢想。

關懷活動由校方及教會提供關懷名單，五傑聯合同心會準備生活物資袋及文具用品，致贈每位學童與關懷家庭，同時捐贈加菜金，3個受贈學校各1萬2000元，希望為孩子們補充營養、提升學習動力，也向長期堅守偏鄉教育第一線的師長們表達最誠摯的敬意與感謝。

五傑聯合同心會理事長黃睿寓表示，教育不應因地理環境而有所差距，孩子的夢想更不應受限於城鄉距離。希望透過公益行動，讓善的力量持續循環，陪伴偏鄉學童勇敢追夢，也為辛勤付出的教育工作者加油打氣。

社團法人台中市五傑聯合同心會理事長黃𥈠寓今天帶領20位熱心公益的會員，到台中市和平區梨山地區，展開偏鄉關懷公益活動。圖／民眾提供
社團法人台中市五傑聯合同心會理事長黃𥈠寓今天帶領20位熱心公益的會員，到台中市和平區梨山地區，展開偏鄉關懷公益活動。圖／民眾提供

梨山 台中市 偏鄉

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