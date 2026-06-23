會考上第一志願 家長憂老師品質「看運氣」猶豫補習…網見成績驚：您多慮了

115年國中教育會考近日開放選填志願，家長們操煩完孩子的志願，接著又要擔憂未來高中課業。一名考生考上公立高中，家長煩惱要不要送孩子去補習，但孩子的成績讓網友都認為家長多慮了。

一名家長在臉書社團「家有高中生」發文表示，孩子國中就讀私中沒有補習，會考35.8分考上第一志願，聽說公立高中的老師不一定認真，教書品質很看運氣，可能需要讓孩子去補習，但補習費用驚人，詢問高中不補習是否有辦法維持成績？

網友們一看孩子的成績都認為家長多慮了，「35.8的同學絕對有自讀的能力」、「35.8絕對是讀透且融會貫通，不是硬背死記能考得出來的，您會不會多慮了」。許多人也幫忙反駁公立高中不認真教書的迷思，「其實第一志願除了少數快退休養老的，中新生代老師普遍遠比私校優質」、「我兒子高中第一志願，遇到的老師都很認真」。

還有補習班名師親自現身表明，「建中北一女的老師都很認真教書，完全不輸私立學校，也不輸給補習班老師」，直言不會覺得每個人都該補習，認為補習班和學校應該是相輔相成，「補習班的功能不是取代學校老師，而是提供學生更多練習、對課程更熟練」。

不是每個人都需要補習，但若孩子自己有意願，可以趁暑假多去試聽。今年有位國三生剛考完會考就自主提出要去補習班試聽，讓家長很意外，結果發現孩子是為了賺補習班的試聽獎金，不過也正好可以趁機尋找適合的補習班，一舉兩得。