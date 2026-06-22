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國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看笑出來

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹市立三民國中團隊參加龍舟活動奪標後，賽後高舉手作紙板「三民國中徵教師」、「近巨城」，直接替學校徵老師。圖／新竹市立三民國中FB
新竹市立三民國中團隊參加龍舟活動奪標後，賽後高舉手作紙板「三民國中徵教師」、「近巨城」，直接替學校徵老師。圖／新竹市立三民國中FB

端午連假龍舟賽場不只比速度，也比創意。新竹市立三民國中昨日在臉書分享一張趣味照片，只見校內團隊參加龍舟活動奪標後，不只顧著歡呼慶祝，反而趁著賽後高舉手作紙板「三民國中徵教師」、「近巨城」，直接替學校「直播帶貨」徵老師，讓不少網友看了直呼太可愛。

照片中可見，一名穿著救生衣的男子站在龍舟上，雙手高舉紙板，上頭寫著「三民國中徵教師」，臉上露出燦爛笑容；一旁隊友也拿著寫有「近巨城」的紙板，背景則是河岸，畫面充滿端午節慶與活力。原本緊張刺激的龍舟競賽，瞬間變成三民國中的徵才舞台。

三民國中在貼文中幽默表示，這是一所很特別的學校，這群人連假不休息跑去組隊划龍舟就算了，奪標完不只歡呼，還時時刻刻想著幫學校徵老師，並強調學校「師資優秀、行政堅強」，最後更不忘補上一句「重點近巨城」，歡迎大家來三民當同事。

這句「近巨城」也成功引起共鳴，Big City遠東巨城購物中心也轉發貼文並寫道「老師幫大家劃重點了」，替這場另類徵才再添話題。

網友們留言，「看到拿牌子出來徵老師直接笑出來」、「老師辛苦了」，還有人打趣說「巨城附小」、「每天都在前往巨城的路上」。

龍舟 新竹 國中 老師 徵才 職缺 巨城

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