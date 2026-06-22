桃市暑假作業大變身 學生化身特派員、雙語大使走入家鄉

近年許多學校暑假作業大多跳脫傳統紙筆書寫，桃園市今年也有多所學校改以任務導向課程取代制式抄寫，像是用顯微鏡觀察米干與粄條的澱粉差異、走進大賣場分析食物里程，或是實際測量校園樹木估算固碳量，希望讓學生化身社區特派員、雙語大使與科學美食家，從家鄉走向世界。

龍岡國中以「一碗米干」為主題，學生化身「金三角雙語大使」走訪忠貞市場，訪談店家記錄米干背後的遷徙故事，並編製雙語數位導覽地圖向國際介紹異域文化。學生也變身「科學美食家」，以顯微鏡觀察米干與粄條的澱粉差異、透過熱學實驗探究雞湯保溫原理，並從口味、視覺到命名共同完成具漸層視覺效果的「創意米干特調」。有學生說「以前只知道米干很好吃，現在才知道它承載著老兵思念家鄉的記憶。」

永豐高中國中部與在地團隊合作推出沈浸式雙語走讀方案，學生以「一日外交特派員」身分親子同訪桃園舊城區或新住民社群特色場所，完成雙語紀錄與報導，讓語言能力從課堂走進真實情境。

大有國中讓學生化身「社區特派員」走訪生活圈，探索大有梯田公園、桃林鐵路鐵道步道與中原文創園區等景點，希望讓學生從「路過社區的人」逐漸變成「關心公共議題的小公民」。

新屋區社子國小推出「ECO社子行動趣」，規畫Ecology護生態、Culture在地學、Observation觀察家三大軸線。學生選擇一棵身邊樹木以五感紀錄，利用校園自製落葉有機肥種植盆栽，完成「樹木觀察護照」；高年級進一步測量樹高、胸徑，估算固碳量並換算為家電碳排，從一棵樹理解氣候變遷議題。

南勢國小以「看見家鄉」、「連結世界」、「走向世界」為三大主題，低年級親子走進大賣場化身「產地偵探」，分析商品產地與食物里程；中年級走讀校園周邊建築、埤塘與節慶文化，完成「我的一格家鄉」並與日本沖繩家鄉地景圖相互呼應；高年級更結合生成式AI完成異國料理食譜祕笈。

快樂國小推出「快樂AI支道，暑假趣學號！GO！」活動，學生在AI SEL站練習情緒覺察、在AI Talk站進行雙語對話模擬，並在AI Tour站走讀桃林鐵道文史脈絡。龍星國小則以全市首座客家圓樓五鳳樓校舍為場域推動閱讀教育，並結合客家打卡地圖與數位閱讀，加強孩子的閱讀能力。