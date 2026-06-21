桃園營養午餐米其林爭霸 前三名、神秘客、人氣大獎紛紛揭曉
桃園市長張善政今日下午參加「在地食材鈣健康」，校園米其林美食爭霸賽頒獎，最終由瑞塘國小拔得頭籌。 張 善政感謝所有投入校園午餐工作的營養師與廚務夥伴的付出，讓桃園營養午餐持續進步，成為學生每天的期待。
教育局表示，爭霸賽歷經初賽食譜設計及複賽烹飪實作，由評審嚴格審核選拔，瑞塘國小拔得頭籌、獲「米其林金質獎」；新街國小及中正國小獲得「米其林銀質獎」；觀音高中、宋屋國小及頭洲國小獲得「米其林銅質獎」。觀音高中還獲頒「校園米其林神秘客獎」，仁和國小獲頒「校園米其林人氣王獎」。
張善政表示，桃園率先六都推免費營養午餐，教育局還結合衛生局把關食安、，與農業局推廣在地食材，並邀請名主廚與學校合作精進菜色，提供學生好吃的餐點。
張善政說，校園午餐承載著學生成長過程中的記憶，像是家中餐桌上的料理，吃起來舒服、健康且沒有負擔。桃園有豐富農業資源，包含觀音蓮藕等在地、當季食材，都能融入校園菜單，成為桃園營養午餐的重要特色。市府除持續因應物價調整補助經費外，更重視餐食品質與學生滿意度，要讓孩子吃得健康、安心又開心。
張善政說明，市府近年邀請桃園知名餐廳及主廚走進校園，與營養師及廚務團隊交流合作，今年「校園米其林美食爭霸賽」以在地食材、菜單設計高鈣為主題，希望透過競賽讓參賽學校切磋菜單設計、食材品質、廚藝烹調，鼓勵學校持續精進菜色變化。
張善政指出，在餐廳做好一道菜不容易，而學校在既有預算下，還要兼顧美味、營養與學生喜愛，更是不簡單。桃園推動營養午餐除了減輕家長負擔，更希望透過在地食材、專業廚藝與用心服務，讓學生吃得開心、吃得健康。
評審主廚表示，今年參與評選深刻感受桃園市對學童飲食與營養的重視，各校團隊無論在菜色設計、營養搭配或料理呈現上都十分用心。評審團也肯定所有參賽學校的努力，期盼校園午餐持續精進，讓每位投入營養午餐工作的夥伴，都成為守護下一代健康的重要力量。
教育局表示，爭霸賽歷經初賽食譜設計及複賽烹飪實作，並由評審嚴格審核選拔，最終由瑞塘國小拔得頭籌，榮獲「米其林金質獎」；新街國小及中正國小獲得「米其林銀質獎」；觀音高中、宋屋國小及頭洲國小獲得「米其林銅質獎」。觀音高中還獲頒「校園米其林神秘客獎」，仁和國小獲頒「校園米其林人氣王獎」。
衛生局長賈蔚、農業局長陳冠義、中壢區公所副區長鄭伊庭、青園國小校長鄭惠欽、川門子餐飲廚藝總監廖本寒、私廚王子林東立都出席頒獎。
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