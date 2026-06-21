快訊

黑潮發電先驅、前海委會副主委陳陽益辭世 享壽71歲

中東戰爭何時終止？卡達證實美伊在瑞士展開談判

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

聽新聞
0:00 / 0:00

人權故事車到嘉義 白色恐怖政治受難者姚嘉文分享民主奮鬥歷程

中央社／ 台北21日電
國家人權博物館「2026人權故事車－與人權樂讀」校園巡迴活動近期前進嘉義高中，白色恐怖政治受難者姚嘉文（後）在真人圖書館講座以「我與美麗島案件」為題，分享台灣民主人權的實踐之路。圖／國家人權博物館提供（中央社）
國家人權博物館「2026人權故事車－與人權樂讀」校園巡迴活動近期前進嘉義高中，白色恐怖政治受難者姚嘉文（後）在真人圖書館講座以「我與美麗島案件」為題，分享台灣民主人權的實踐之路。圖／國家人權博物館提供（中央社）

國家人權博物館近日推動「人權故事車」校園巡迴活動到嘉義高中，邀請白色恐怖政治受難者姚嘉文擔任真人圖書館講師，帶領青年學子回望台灣民主的發展歷程。

人權館今天透過新聞稿表示，「2026人權故事車－與人權樂讀」校園巡迴活動在17日至18日到嘉義高中。而講座中，姚嘉文從「文字」切入，分享他如何在威權壓迫下仍然堅持書寫。

姚嘉文1938年出生，台大法律系碩士畢業後，獲美國亞洲基金會資助前往加州柏克萊大學，回國後投身民主政治運動，1979年因「美麗島事件」而遭到羈押，隔年被以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」為由判刑12年，1987年假釋，1990年奉總統令特赦，其有罪判決在2019年經促轉會正式宣告撤銷而獲得平反。

姚嘉文在講座中表示，他早年所著的「虎落平陽」、「護法與變法」等作品，入獄後曾遭警備總部下令查禁。然而，他仍不願沉默，持續將黑牢歲月裡的苦難轉化為創作，寫下長達300萬字、時間跨度長達1600年、共計15冊的史詩鉅作「台灣七色記」。

姚嘉文說，他以小說再現台灣人的集體記憶與對抗強權、永不屈服的精神。而在1984年，他也與黃信介、林弘宣等人在獄中參與絕食抗議、以行動表達對民主與人權理念的堅持。

人權館表示，人權故事車透過主題書展與真人圖書館，將歷史記憶帶入校園，讓學生有機會直接聆聽政治受難者的生命故事。期盼藉由閱讀與交流，引導青年世代以記憶對抗遺忘，在認識歷史的過程中培養思辨能力與公民意識，持續傳承民主、人權與自由的核心價值。

嘉義 人權 國家人權博物館 美麗島事件 台灣人

延伸閱讀

教育部邀高中師生踏查綠島 探人權與轉型正義歷史

後浦巷弄藏血淚史…金門高中師生策展 重現戰地金門白色恐怖記憶

首批受難者抵綠島75週年 人權館邀民眾回望歷史痕跡

政大師赴愛沙尼亞教電影文化 吸引外籍生來台學習

相關新聞

人權故事車到嘉義 白色恐怖政治受難者姚嘉文分享民主奮鬥歷程

國家人權博物館近日推動「人權故事車」校園巡迴活動到嘉義高中，邀請白色恐怖政治受難者姚嘉文擔任真人圖書館講師，帶領青年學子...

桃園營養午餐米其林爭霸 前三名、神秘客、人氣大獎紛紛揭曉

桃園市長張善政今日下午參加「在地食材鈣健康」，校園米其林美食爭霸賽頒獎，最終由瑞塘國小拔得頭籌。 張 善政感謝所有投入校園午餐工作的營養師與廚務夥伴的付出，讓桃園營養午餐持續進步，成為學生每天的期待。

中正國中管樂團受邀赴義大利 參加FOG國際青年音樂節

臺北市立中正國民中學管樂團將於2026年7月啟程前往義大利，以「用音樂說臺灣」為主軸，參加享譽國際的FOG國際青年音樂節（Festival Orchestre Giovanili），預計於佛羅倫斯、蒙特卡蒂尼及沃爾泰拉等地進行演出示範演出與文化交流。此次活動不僅獲得教育部國立臺灣藝術教育館114學年度「好優Show－學生藝團活動國外演出補助」支持，更是中正國中管樂團繼中歐管樂節後，再次登上世界舞台的重要里程碑。

苗科實中案建請「惠予設立」 可行性評估揭4效益

苗栗縣爭取科學實驗高中案，縣府委託可行性評估近日出爐，結論可以滿足科學園區員工子女教育需求等4大預期效益，在地留才、育才並吸引招商，建議國家科學及技術委員會、教育部等單位「惠予設立」。

校園新鮮事／屏東大路關國小 培養「中醫小專家」

屏東縣高樹鄉大路關國小是縣內第一所公辦民營實驗學校，轉型後推動中醫扎根，也作為校本課程，透過隔周的「小小中醫班」兩節課帶學生認識中醫基礎知識，培養自我照顧觀念，小朋友收穫滿滿，直呼「原來中醫很有趣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。