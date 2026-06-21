人權故事車到嘉義 白色恐怖政治受難者姚嘉文分享民主奮鬥歷程
國家人權博物館近日推動「人權故事車」校園巡迴活動到嘉義高中，邀請白色恐怖政治受難者姚嘉文擔任真人圖書館講師，帶領青年學子回望台灣民主的發展歷程。
人權館今天透過新聞稿表示，「2026人權故事車－與人權樂讀」校園巡迴活動在17日至18日到嘉義高中。而講座中，姚嘉文從「文字」切入，分享他如何在威權壓迫下仍然堅持書寫。
姚嘉文1938年出生，台大法律系碩士畢業後，獲美國亞洲基金會資助前往加州柏克萊大學，回國後投身民主政治運動，1979年因「美麗島事件」而遭到羈押，隔年被以「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」為由判刑12年，1987年假釋，1990年奉總統令特赦，其有罪判決在2019年經促轉會正式宣告撤銷而獲得平反。
姚嘉文在講座中表示，他早年所著的「虎落平陽」、「護法與變法」等作品，入獄後曾遭警備總部下令查禁。然而，他仍不願沉默，持續將黑牢歲月裡的苦難轉化為創作，寫下長達300萬字、時間跨度長達1600年、共計15冊的史詩鉅作「台灣七色記」。
姚嘉文說，他以小說再現台灣人的集體記憶與對抗強權、永不屈服的精神。而在1984年，他也與黃信介、林弘宣等人在獄中參與絕食抗議、以行動表達對民主與人權理念的堅持。
人權館表示，人權故事車透過主題書展與真人圖書館，將歷史記憶帶入校園，讓學生有機會直接聆聽政治受難者的生命故事。期盼藉由閱讀與交流，引導青年世代以記憶對抗遺忘，在認識歷史的過程中培養思辨能力與公民意識，持續傳承民主、人權與自由的核心價值。
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