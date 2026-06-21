中正國中管樂團受邀赴義大利 參加FOG國際青年音樂節

榮獲114學年度「好優Show－學生藝團活動國外演出補助」 以音樂向世界傳遞臺灣的聲音

臺北市立中正國民中學管樂團將於2026年7月啟程前往義大利，以「用音樂說臺灣」為主軸，參加享譽國際的FOG國際青年音樂節（Festival Orchestre Giovanili），預計於佛羅倫斯、蒙特卡蒂尼及沃爾泰拉等地進行演出示範演出與文化交流。此次活動不僅獲得教育部國立臺灣藝術教育館114學年度「好優Show－學生藝團活動國外演出補助」支持，更是中正國中管樂團繼中歐管樂節後，再次登上世界舞台的重要里程碑。

FOG國際青年音樂節為歐洲歷史悠久且具代表性的青年音樂盛會，每年邀請來自世界各地的優秀青年樂團齊聚義大利，透過音樂進行跨國交流與文化對話。2026年中正國中管樂團獲邀參與，將代表臺灣與各國青年音樂家共同演出，展現臺灣藝術教育的成果與青年學子的音樂實力。

本次演出行程包含7月9日於比薩的戶外快閃演出，以及於蒙特卡蒂尼Terme Tettuccio、佛羅倫斯Loggia dei Lanzi及沃爾泰拉Piazza dei Priori等知名歷史文化場域舉辦之正式音樂會。團員們將演出《交響詩臺灣》、《西遊記－天竺之路》、《真善美組曲》、《西城故事》等兼具東西方文化特色的經典曲目，透過音樂向世界介紹臺灣豐富的人文底蘊與藝術能量。

中正國中管樂團長期深耕藝術教育，於全國學生音樂比賽屢獲特優佳績，並曾獲邀參與多項國際交流活動。此次能夠獲邀參加FOG國際青年音樂節，不僅是對團員努力成果的肯定，也提供學生們難得的國際學習機會，透過實際參與國際藝術交流，培養跨文化理解能力與全球視野。

目前全體團員正積極投入行前集訓與演出準備，希望以最精湛的演出品質站上國際舞台。中正國中管樂團期待藉由此次交流，讓世界聽見來自臺灣的樂音，也讓學生們在音樂與文化交流的過程中拓展視野、累積經驗，成為具備國際素養的新世代青年。

音樂無國界，文化無距離。中正國中管樂團將帶著來自臺灣的熱情與自信前往義大利，以悠揚樂聲連結世界，向國際展現臺灣青年世代的活力與風采。

中正國中管樂團登上 2026 年佛羅倫斯國際青年管弦樂團音樂節 節目頁，將在佛羅倫斯歷史地標 Loggia dei Lanzi 蘭奇涼廊 演出。節目以《A Symphonic Poem “Taiwan”》展現台灣意象，並以《The Prayer》作為獻給和平的樂章，呼應音樂節 「演奏和平，而非戰爭」 的年度主題。資料來源：Festival Orchestre Giovanili 2026 節目冊；圖片來源：活動節目頁截圖。 中正國中管樂團登上 2026 年佛羅倫斯國際青年管弦樂團音樂節 節目頁，將在佛羅倫斯歷史地標 Loggia dei Lanzi 蘭奇涼廊 演出。節目以《A Symphonic Poem “Taiwan”》展現台灣意象，並以《The Prayer》作為獻給和平的樂章，呼應音樂節 「演奏和平，而非戰爭」 的年度主題。資料來源：Festival Orchestre Giovanili 2026 節目冊；圖片來源：活動節目頁截圖。