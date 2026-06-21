中正國中管樂團受邀赴義大利 參加FOG國際青年音樂節
榮獲114學年度「好優Show－學生藝團活動國外演出補助」 以音樂向世界傳遞臺灣的聲音
臺北市立中正國民中學管樂團將於2026年7月啟程前往義大利，以「用音樂說臺灣」為主軸，參加享譽國際的FOG國際青年音樂節（Festival Orchestre Giovanili），預計於佛羅倫斯、蒙特卡蒂尼及沃爾泰拉等地進行演出示範演出與文化交流。此次活動不僅獲得教育部國立臺灣藝術教育館114學年度「好優Show－學生藝團活動國外演出補助」支持，更是中正國中管樂團繼中歐管樂節後，再次登上世界舞台的重要里程碑。
FOG國際青年音樂節為歐洲歷史悠久且具代表性的青年音樂盛會，每年邀請來自世界各地的優秀青年樂團齊聚義大利，透過音樂進行跨國交流與文化對話。2026年中正國中管樂團獲邀參與，將代表臺灣與各國青年音樂家共同演出，展現臺灣藝術教育的成果與青年學子的音樂實力。
本次演出行程包含7月9日於比薩的戶外快閃演出，以及於蒙特卡蒂尼Terme Tettuccio、佛羅倫斯Loggia dei Lanzi及沃爾泰拉Piazza dei Priori等知名歷史文化場域舉辦之正式音樂會。團員們將演出《交響詩臺灣》、《西遊記－天竺之路》、《真善美組曲》、《西城故事》等兼具東西方文化特色的經典曲目，透過音樂向世界介紹臺灣豐富的人文底蘊與藝術能量。
中正國中管樂團長期深耕藝術教育，於全國學生音樂比賽屢獲特優佳績，並曾獲邀參與多項國際交流活動。此次能夠獲邀參加FOG國際青年音樂節，不僅是對團員努力成果的肯定，也提供學生們難得的國際學習機會，透過實際參與國際藝術交流，培養跨文化理解能力與全球視野。
目前全體團員正積極投入行前集訓與演出準備，希望以最精湛的演出品質站上國際舞台。中正國中管樂團期待藉由此次交流，讓世界聽見來自臺灣的樂音，也讓學生們在音樂與文化交流的過程中拓展視野、累積經驗，成為具備國際素養的新世代青年。
音樂無國界，文化無距離。中正國中管樂團將帶著來自臺灣的熱情與自信前往義大利，以悠揚樂聲連結世界，向國際展現臺灣青年世代的活力與風采。
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