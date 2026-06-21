苗科實中案建請「惠予設立」 可行性評估揭4效益
苗栗縣爭取科學實驗高中案，縣府委託可行性評估近日出爐，結論可以滿足科學園區員工子女教育需求等4大預期效益，在地留才、育才並吸引招商，建議國家科學及技術委員會、教育部等單位「惠予設立」。
據了解，國科會及新竹科學園區管理局已回覆，建議由教育部就地區需求統籌規畫，配置教育資源，未來園區若有擴建計畫，將納入園區實中需求，惟須先完成都市計畫規畫，並獲各級委員會審定，確定園區使用區位及期程後，再依規定啟動可行性評估作業。
縣府則強調目前持續投入「提升」苗科實中可行性，包括爭取竹科管理局、台灣科學園區科學工業同業公會支持，此外，竹南科學園區東側農業區變更案，內政部都市計畫委員會審議中，通過後將辦理區段徵收取得土地，評估擴大選址。
苗科實中可行性評估總結報告書近日出爐，縣府教育處指出，大矽谷計畫將新增150公頃產業用地，園區完成後， 可行性評估分析4大效益，就學需求將暴增至約1萬2352人，新竹科學園區實驗高級中等學校已供不應求，苗科實中滿足科學園區員工子女教育需求。
此外，竹南、頭份地區人口移入，導致校舍與資源嚴重不足，外縣市通學率全縣最高，家長在園區服務者達3成以上，設校緩解地方教育壓力與學子通勤負擔。
另依據科學園區設置管理條例設立完整學制與雙語部，問卷調查顯示9成以上園區家長希望子女就讀，主因為課程多元、升學競爭力及雙語教學，契合科技人才需求；苗科實中規畫高中、國中、國小、雙語部，及幼兒園的5學制，可提供1200個就學名額， 有效在地留才、育才並吸引招商。
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