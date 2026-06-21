校園新鮮事／屏東大路關國小 培養「中醫小專家」

屏東縣高樹鄉大路關國小是縣內第一所公辦民營實驗學校，轉型後推動中醫扎根，也作為校本課程，透過隔周的「小小中醫班」兩節課帶學生認識中醫基礎知識，培養自我照顧觀念，小朋友收穫滿滿，直呼「原來中醫很有趣」。

大路關國小轉型後由福智基金會經營，學校邀高雄新世紀中醫診所院長郭哲彰率領的中華養生教育發展協會師培團隊開設小小中醫班，帶孩子認識中醫養生知識，也動手做明目養肝茶，透過枸杞、紅棗等藥材進一步認識中醫「預防醫學」。

郭哲章團隊也贈送「中醫藥保健小學堂」四冊教材，鼓勵學生利用零碎時間閱讀，藉此培養中醫保健觀念。

三年級吳謹延指課堂裡學到中藥調養、像喝明目養肝茶能幫視力變好，多喝水、運動能過得快樂又健康。四年級王筠媞認為中醫知識實用有趣；楊可丞從「氣」與「陰陽」平衡理解人體與自然關係，在生活中落實自我照護。

校長林傳傑說，「小小中醫班」在中年級實施系統性教學，隔周上兩節課，義守大學生物醫學工程系教授王智昱也入班指導，帶孩子體驗中醫文化內涵，王教授期許學生透過學習成為具備基礎素養的「中醫小專家」，建立健康生活習慣。