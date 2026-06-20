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「不辜負媽媽辛苦賺錢和期待」 彰化游泳小將王萁霙用160多獎項回報

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮媽厝國小校長楊惠如、高年級班導王云婷，以2026年總統教育獎得主王萁霙（中）為榮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮媽厝國小校長楊惠如、高年級班導王云婷，以2026年總統教育獎得主王萁霙（中）為榮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣媽厝國小校友王萁霙一年級加入學校游泳隊，起初哭著不願下水，畢業前夕已累積得獎160多項，持續精進的動力來自媽媽一句話「堅持下去」。王萁霙對媽媽懂事體貼，在校樂觀向上及堅持追求理想不放棄，獲得2026總統教育獎。

讀幼兒園時逐漸了解周遭人際關係，王萁霙知道父母已分開多年，媽媽帶她和哥哥成立新家庭，家中經濟靠媽媽到工廠上班維持，且媽媽為了多增加收入幾乎每天加班，讓剛進小學的王萁霙加入學校游泳隊，周一到周五放學後留校練習到媽媽下班可以來接回家。

低年級班導師紀芃如回憶說，王萁霙拉著老師衣裙不願下水，一連哭3天，第四天忽然噗通跳下水，從此乖乖學游泳。王萁霙表示，哭到第四天已經哭累，那天很熱、哭得滿身汗，跳進水裡覺得很涼快、游泳好像還不錯。

溪湖鎮媽厝國小游泳隊每天上午6點15分游到7點半，下午3點50分游到6點，冬季游泳池水加熱，王萁霙認為游泳夏涼冬暖，是很開心的事，學習過程中媽媽一再提醒「堅持下去」，不因疲累或沒得到好名次就放棄，所以她游累的時候想到媽媽為她和哥哥每天辛苦賺錢，必須堅持下去不辜負媽媽期待。

高年級導師王云婷說，王萁霙知道家庭狀況，媽媽回家前主動收折衣物、煮飯炒菜煎蛋、整理家務，在學校主動幫助同儕，看到同學不開心都上前關心，被師長、教練糾正時總是面帶微笑，從未表露不悅神色，師長和同儕都感受她的正向、開朗又善良。

游泳隊一年休假5天，除夕到大年初四，初五恢復訓練，王萁霙低年級想多放幾天假，媽媽還是那句「堅持下去」，練習到中年級開始收穫成果，最佳競賽成績是全國游泳錦標賽國小組200公尺蝶式第六名；她表示，將就近升學溪湖區高中體育班繼續練習游泳，希望像新北市游泳好手許凱棣受到矚目。

媽厝國小校長楊惠如說，王萁霙從小懂得體貼與感恩，培養出獨立負責的態度，能有現今成就她感謝教練長期的耐心指導與陪伴，讓偏鄉孩子也可獲得接受專業訓練、站上全國舞臺的機會，因此她期許未來追隨教練的腳步回到偏鄉，培育更多熱愛游泳的孩子建立自信、勇敢追夢。

彰化 彰化縣

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