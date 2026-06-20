基隆幼兒園傳虐童 教保員稱出於保護 家長難接受

基隆某私立幼兒園驚傳疑虐童事件，一名學生家長日前發現小孩手臂大塊瘀青及抓痕，昨公開出面痛訴教保員對孩子施暴，並指受害者恐不止一人。對此，基隆市政府已緊急介入，要求涉案教保員即刻調離現職並啟動正式調查。

受害學童父親昨在市議員曾怡芳陪同舉行記者會表示，透過監視器畫面看見孩子被教保員猛烈拽倒在地，甚至遭巴頭，他質疑「園方竟辯稱是為了保護做危險動作的孩子，我們完全無法接受」

周母表示，她看到兒子手臂大塊瘀青，原本還說沒事，經追問許久才說因午睡時沒睡覺，教保員把他抓出來，兒子還稱「 我都痛到哭了」。但園方卻稱因覺得危險才抓小孩制止，也指教保員沒踹學生，只是剛好腳抽筋。

昨有有多名家長抱著小朋友到曾議芳議員服務處，有家長出示小孩身上瘀青，要求要看監視器查明自己小孩是否受害。曾怡芳說，家長無法接受園方說法，要求市府保全所有完整影片，調查小朋友身體是否受不當對待，釐清受害人數。

基隆市政府教育處表示，接獲通報後已要求園方配合後續調查，現場調閱並保存相關監視錄影畫面及事證資料，另已要求園方將教保員調離現職，目前已依《教保服務人員條例》等法規啟動調查程序。

基隆市長謝國樑也發表嚴正聲明，強調市府對疑似虐童事件零容忍，將全力揪出真相，若不當對待查證屬實，將對園所及涉案人員依法予以重罰，絕對還給孩子與家長一個公道。該幼兒園昨天大門深鎖，園方也拒絕回應。

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