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影／「園方指教保員拽小孩致傷出於保護」 家長出面批：無法接受

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
周姓學生的父母今天下午出面說明，「園方以教保員為保護我們兒子做危險動作，而拽他跌倒在地上抓傷，我們無法接受」。記者游明煌／攝影
周姓學生的父母今天下午出面說明，「園方以教保員為保護我們兒子做危險動作，而拽他跌倒在地上抓傷，我們無法接受」。記者游明煌／攝影

基隆市一間私立幼兒園一名教保員遭爆疑似虐童，周姓學生家長17日發現小孩手臂大塊瘀青、抓痕，已驗傷提告，家長今天下午出面說明，「園方以教保員為保護我兒子做危險動作，而拽他跌倒在地上抓傷，我們無法接受」。園方未對外回應。市府教育處表示，已要求該教保員調離現職，市府調閱完整監視器後，將再訪談相關人釐清真相。

周姓學童父親說，「教保員把我兒子拽跌倒在地上，你知道一個小孩子受到驚恐跌倒馬上站起來的感覺嗎？園方以教保員為保護我兒子做危險動作，而拽他跌倒在地上，還巴他的頭，我們無法接受園方這種說法，要求這名教保員先先停職接受調查。」

周父表示，他短短看監視器5分鐘就看不下去先離開，他認為包括他兒子在內，至少有3位小朋友被不當對待，「有人可能只是沒有睡成，身體稍微有蠕動就被補踹兩腳。」

周母表示，她看到兒子手臂有大塊瘀青，原本說沒事、不知道，追問許久才說出，因為他午睡時他沒有睡覺，教保員把他抓出來，兒子說「 我都痛到哭了」。

周姓母親說，18日他們有去幼兒園看監視器，當時園方的說法是指教保員認為小朋友嬉戲遊玩不睡覺，覺得有危險才抓小孩出來制止，但他們看監視器的畫面並不是這樣，對園方的說法無法接受；園方也指教保員沒有踹學生，只是剛好腳抽筋。

市議員曾怡芳說，針對園方的說法，家長無法接受有疑義，小朋友身上也有傷，要求市府應保全所有完整影片，調查小朋友身體是否受到不當對待，釐清受害人數。

今天有多名家長抱小朋友到曾議芳服務處，有家長出示小孩身上瘀青說，要求看監視器查明自己小孩是否受害。

該幼兒園今天大門深鎖，對記者希望出面說明原委沒有回應。

基隆市政府教育處表示，昨午接獲通報，某幼兒園疑於17日發生幼兒遭不當對待情事，當天會同相關人員前往園所，並要求園方全力配合後續調查程序。現場調閱並保存相關監視錄影畫面及事證資料，並要求園方不得隱匿、毀損或變更相關資料，以利後續釐清事件真相。在調查結果出來前，要求園方對該名教保服務人員調離現職。

教育處已正式依教保相關人員違法事件調查處理辦法及教保服務人員條例等規定啟動調查，對相關人員訪談釐清真相，如不當對待情事屬實，市府將對園所及相關人員依法裁處。

市長謝國樑說，針對疑似虐童事件，他非常的重視，嚴正看待把真相找出來，還給孩子一個公道。

周姓學生的父母今天下午出面說明，「園方以教保員為保護我們兒子做危險動作，而拽他跌倒在地上抓傷，我們無法接受」。記者游明煌／攝影
周姓學生的父母今天下午出面說明，「園方以教保員為保護我們兒子做危險動作，而拽他跌倒在地上抓傷，我們無法接受」。記者游明煌／攝影

幼兒園 虐童 謝國樑 基隆 教保員

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