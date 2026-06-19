以原民童聲擄獲歐洲人心 大溪僑愛國小合唱團奪國際合唱大賽銀獎

歐洲波蘭克拉科夫日前舉辦第15屆國際合唱節大賽，桃園市僑愛國小太陽之愛合唱團計22位都會區原住民的孩童參賽，年紀最小僅有國小二年級，卻以多首台灣傳統及泰雅歌曲，一舉擄獲評審與歐洲觀眾青睞，榮獲流行及民族音樂組「銀獎」。

屬於都會區原民重點學校的桃園市大溪區僑愛國小，為讓都會區的原住民學子能夠學習母語與文化，並發揮與生俱來的歌藝天賦，成立了太陽之愛原民合唱團，10多年來參與各項市級與全國級的賽事深獲肯定，於2025年榮獲全國鄉土歌謠競賽原民合唱組特優殊榮後，學校便積極努力想讓這群都會區的原民之子能夠站上國際的舞台。

在校長張志瑋多方的奔波努力下，及教育局支持，終於在6月11至14日，參加波蘭克拉科夫舉辦的國際合唱大賽，以最小的年紀及最少的人數參賽，卻展現出台灣原住民學生嘹亮、和諧與動人的美妙歌聲，在開幕的教堂音樂會中，多位歐洲聽眾備受感動而潸然落淚，在閉幕的歌劇院演出中獲得全場滿堂彩的掌聲與歡呼。

僑愛太陽之愛合唱團獲得的不只是一面備受肯定的銀獎，更是一場成功的國際交流，讓台灣原民孩童的歌聲被世界聽見。

校長張志瑋表示，都會區原民的孩子常常缺乏自信，如今站上世界的舞台，仍能沉穩地展現嘹亮天籟，對於孩子的未來一定有很深的影響。

指揮老師張惠晴表示，帶領這批年紀小小的孩子歌唱實屬不易，但孩子願意努力且不怕苦，帶著台灣原民的驕傲站上國際舞台。參賽學生廖元安表示，謝謝學校及各界支持給他們機會走向國際世界，有很棒的學習與國際友誼交流，讓他未來更有目標去面對世界的各項挑戰。

桃園市僑愛國小太陽之愛合唱團以多首台灣傳統及泰雅歌曲，一舉擄獲評審與歐洲觀眾青睞，榮獲流行及民族音樂組「銀獎」。圖／僑愛國小提供

桃園市僑愛國小太陽之愛合唱團以多首台灣傳統及泰雅歌曲，一舉擄獲評審與歐洲觀眾青睞，榮獲流行及民族音樂組「銀獎」。圖／僑愛國小提供