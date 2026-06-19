教育部公布「114年國中小戶外教育教材徵集實施計畫」得獎名單，台南市官田區隆田國小以嘉南大圳、烏山頭水庫及八田與一水利文化資產為主題發展跨領域戶外教育教材，獲主題課程組「特優」肯定。

隆田國小校長林佑霖表示，學校以校本課程「咱的好所在」為基礎，將嘉南大圳、烏山頭水庫及八田與一相關史蹟納入高年級戶外教育教材。課程設計不只安排學生參觀，而是先從水庫興建緣由、嘉南平原過去水源分布不均、農業用水困境等背景切入，再透過實地走訪三笠埤古水道、八田與一銅像、施工火車頭陳列處、水庫堤頂、殉工碑、八田與一紀念館、舊放水口等場域，引導學生理解烏山頭水庫與嘉南大圳對農業發展影響，也認識水利工程背後的專業投入、勞動付出與文化保存意義。

校方指出，該教材將戶外教育納入課程設計，結合在地文化、環境永續與學生探究學習，展現台南在地資源扎根戶外教育、培養學生永續素養與家鄉認同的成果。

​市長黃偉哲表示，台南有深厚歷史脈絡、自然環境與人文資產，這些都是孩子最真實、也最有溫度的學習場域。隆田國小以嘉南大圳及烏山頭水庫為核心，帶領學生從水利工程認識台灣農業發展，從文化資產理解職人精神與人文價值，讓百年水利文化進入學生的學習歷程，也培養學生理解家鄉、珍惜水資源及面對永續課題的行動力。

​教育局表示，台南市推動戶外教育，鼓勵學校將文化資產、自然環境及社區場域轉化為課程內容。戶外教育的重點在於課程設計，學校可引導學生在行前建立背景知識，現場帶著問題觀察，返校後再整理與反思，把場域經驗轉化為課堂學習。隆田國小以嘉南大圳、烏山頭水庫及相關水利文化資產發展教材，讓學生理解水利工程、農業發展、文化保存與水資源永續之間的關聯，獲全國特優是對學校長期深耕在地課程的肯定。

全台戶外教育教材徵集，台南市隆田國小獲主題課程特優。圖／市府提供

全台戶外教育教材徵集，台南市隆田國小獲主題課程特優。圖／市府提供