基隆某準公托幼兒園爆疑虐童 恐不只1人受害 謝國樑：嚴查還孩子公道
基隆市七堵區一家準公托幼兒園爆發疑似老師虐童案件，家長在臉書爆料小孩手臂有大片瘀青，已驗傷提告，並質疑不只1人受害。教育處表示，正釐清受害人數，並扣監視器調查。基隆市長謝國樑說，針對疑似虐童事件，他非常的重視，嚴正看待把真相找出來，還給孩子一個公道。
謝國樑今天上午參加划龍舟開幕後受訪說，針對疑似虐童事件，他非常的重視，教育處第一時間就已保全相關證據，維護孩子身心健康和安全是市府最重要的責任，會非常嚴正看待這起案件，把真相找出來，還給孩子一個公道。
謝國樑表示，目前已經保全所有完整監視器畫面，一一釐清中，毋枉毋縱，教育處積極調查中，調查後會判定．公布。
基隆市有一家幼兒園家長在臉書爆料，晚上幫小孩洗澡時發現小孩上臂有大片瘀青，經追問小孩說因為中午午休沒睡覺，被老師捏的 ，家長帶到醫院驗傷並提告，家長看到影片短短5分鐘，質疑至少3名小朋友受到不當對待。
基隆市府教育處表示，教育處已即刻啟動調查並保存相關事證，將依情節輕重及相關法規，對涉案人員及園所依法裁處。目前會釐清有多少孩子受到不當對待，要檢視畫面釐清。
基隆市議員曾怡芳接獲家長陳情，她表示，有關這間準公托疑似虐童案件，受害家長下午1時將至服務處說明經過，希望還孩子一個公道，也不要再有其他孩子受害。
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