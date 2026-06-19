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基隆某幼兒園老師涉虐童 家長控訴大片瘀青 疑多童受害市府嚴查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆準公托幼兒園爆疑虐童家長控訴大片瘀青，家長貼出驗傷單及小孩受傷照片。圖／取自家長臉書貼文
基隆準公托幼兒園爆疑虐童家長控訴大片瘀青，家長貼出驗傷單及小孩受傷照片。圖／取自家長臉書貼文

基隆市有一家幼兒園家長在臉書社群投訴，晚上幫小孩洗澡時發現小孩上臂有大片瘀青，經追問小孩說因為中午午休沒睡覺，被老師捏的 ，家長帶到醫院驗傷並提告，家長看到影片短短5分鐘，質疑至少3個小朋友受到不當對待。市府教育處聲明，教育處已即刻啟動調查並保存相關事證，將依情節輕重及相關法規，對涉案人員及園所依法裁處。

家長在臉書社群貼文指出，日前孩子下課，晚餐吃飯時間察覺食慾不振明顯與平時不同，以為是天氣變化造成的小感冒，但晚上幫小孩洗澡時，發現小孩上臂有大片瘀青，以為是在學校與同學打鬧不小心受傷的，也怕是同學霸凌造成受傷，追問孩子，孩子起初回答不知道。

家長說，這讓他們倆夫妻產生更多的懷疑，花了3個多小時的時間柔性開導，終於孩子才慢慢說出真相，「因為我中午午休沒睡覺，被老師捏的 」 ，家長立刻帶小孩去醫院驗傷。

議員曾怡芳打給教育處，請教育處派員到學校蒐證並取回監視器畫面。家長看到影片後說，質疑短短5分鐘，不只一位孩子遭受不當的對待，老師在畫面中的拉、扯、拽、甚至乎巴掌，少說有「三個小朋友受到不當對待」。

家長說，還沒看到畫面之前心裡是生氣的，但看到監視器畫面後心裡是難過的，因為看到太多小孩被老師動手動腳。家長並說相關言論及畫面負一切法律相關責任，目的是提醒同校其他家長，務必留意自己與孩子的權益。

基隆市政府教育處今天上午聲明，昨午接獲通報，某幼兒園疑於6月17日發生幼兒遭不當對待情事。教育處獲報後高度重視，立即派員會同相關人員前往園所了解情形，並要求園方全力配合後續調查程序。

為確保調查之公正性與完整性，教育處已於現場調閱並保存相關監視錄影畫面及事證資料，並要求園方不得隱匿、毀損或變更相關資料，以利後續釐清事件真相，保障幼兒權益。

教育處將依教保人員違法事件調查處理辦法、教保服務人員條例等相關規定，即刻啟動調查機制，並由教育部專業人才庫之專家委員入園調查，全面釐清事實經過及相關責任。

教育處徐處長嬿立表示，幼兒安全與身心權益不容妥協。後續若經調查確認確有不當對待幼兒情事，將依情節輕重及相關法規，對涉案人員及園所依法裁處。調查期間，教育處將督導園所妥善關懷受影響幼兒及家長，並落實幼兒照顧安全管理，避免類似情事再度發生。

幼兒園 基隆 虐童

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