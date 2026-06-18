農業部推動高中生從農10年 逾4200人次獲獎勵

農業部自106學年度開辦「獎勵高中生從農方案」，邁入10年，輔導對象已全面涵蓋農業群的所有科別，農業部統計，累計超過4200人次學生完成農業職涯探索並獲得獎勵。

農業部今天發布新聞稿，115學年度持續與全國36所學校合作，推動「獎勵高中生從農方案」。

農業部說，106學年度開辦「獎勵高中生從農方案」以來，持續鼓勵學生利用寒暑假或週末假期進行職涯探索，提供走出課本或透過第一線實務體驗來深入了解現代農業產業運作的機會，有助於培養實質技能。

凡符合「獎勵高中生從農方案」資格的學生，只要完成20天以上的職涯探索，每學期即可獲得新台幣1萬元的獎勵金；若學期成績排名前50%，每學期還可額外獲頒5000元獎學金。

農業部說，參加「從農方案」的學生，若全學年累積完成40天以上的職涯探索，且上下學期的學業成績皆達到獎學金標準，每學年最高可領取3萬元，希望即將就讀高中的學生，6月下旬選填志願時，踴躍選擇合作學校的農業相關科別就讀，共同投身農業大家庭。

農業部為全面保障學生在校外實作期間的安全，由政府全額補助每位學生200萬元的意外險與20萬元的傷害醫療保險，讓學生安心參與。

農業部統計，從農方案的輔導對象，已涵蓋農業群的所有科別，包括：農場經營、農業機械、園藝、畜產保健、水產養殖、海洋漁業、造園、森林及休閒農業等，已累計超過4200人次學生完成職涯探索並獲得獎勵，另有超過2200位優秀的農場或農業經營者加入指導，強化學生的農業實務技能與職場競爭力。

農業部說，參加「獎勵高中生從農方案」的學生，未來在規劃升學時，若申請農業公費專班，將可獲得加分，提升錄取機會。

目前嘉義大學、屏東科技大學、宜蘭大學、台東專科學校、暨南國際大學、高雄科技大學及東海大學等7所大專院校，有開設農業公費生專班，就讀期間由農業部提供4年最高39.5萬元的公費補助。

農業部說，已有超過260位參與從農方案的高中生考取農業公費專班；學生畢業後若選擇直接從事農業經營，還能接軌農業部的職場端青年農民輔導措施，享受最高3年共84萬元的農業經營準備金補助。