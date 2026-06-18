會考志願怎麼填？熱心家長自製「落點分析工具」神助攻 笑稱：其實兒子用不到

國中會考正式志願選填今（18）日中午12時開跑，至25日中午12時截止。在全台家長普遍感到焦慮的志願選填黃金周，面對繁複的積分計算與招生名額限制，不少家庭正傷透腦筋。一位非資訊科系出身的考生家長，看到身邊及網路上許多家長為選填志願焦頭爛額，便將繁瑣的升學資料化繁為簡，製作免費的會考落點推估工具，上線後引發不少家長關注，成為志願選填期間的實用「神助攻」。

這款工具的幕後推手，是一位熱心的考生家長Jeff。他在臉書社團「家有中學生」發文表示，兒子今年剛考完會考，他深刻感受到等待放榜及選填志願的焦急，「說真的，比他考試那兩天還煎熬」。眼見正式選填即將展開，Jeff意識到「真的要動起來了」，於是便著手製作「115基北區免試入學｜落點推估器」，整合落點分析與重要升學時程，提供考生及家長參考。

不過，Jefff製作工具的初衷，並不單單是為了自家孩子。他透露，其實兒子的會考成績還不錯，實際上不太需要使用落點推估工具，真正促使他投入製作的，是看到許多家長面對志願怎麼填、積分換算無從下手，讓他頗有感觸，因此才決定自己動手，將資料重新整理成容易理解的形式，希望能「幫大家少走點冤枉路」。

為了讓複雜的招生資料更容易查找，Jeff蒐集各校的招生簡章、歷年免試入學的分發和序位資料，再自行換算、整合在同一個網頁中，讓家長不必再逐一翻找或自行換算積分。工具推出後，他依據家長回饋持續修正，並將工具更新至V2.0版本。使用者只要透過手機開啟網頁、輸入會考積分，系統便會列出屬於「拼、穩、保」不同落點區間的學校，並可以一鍵切換114及113學年度資料，對照基北區高中職的歷年錄取資訊。而18日中午12時公布各校「實際招生名額」後，Jeff也再度更新V3.0版本，同時另外製作序位版位供搭配使用。

除此之外，Jeff更細心附上正式選填、志願表繳交和放榜等重要日程，時間軸會依當天日期自動標示進度，已結束的項目則轉為灰色，讓家長一眼掌握目前階段。網頁另彙整志願選填注意事項，並提醒考生不必在正式選填首日一次填滿30個志願，可待確認正式序位及相關資訊後，再審慎安排志願順序。

Jeff並非資訊相關科系出身，但從大學時期便對電腦及網頁技術感興趣。這次他憑藉過去自學的基礎，並搭配AI協助，完成這款落點推估器。這款免費、免註冊且不留存個人資料的工具推出後，在社群上引發不少家長回響。許多網友紛紛留言，「謝謝您無私分享，辛苦了」、「太感謝了，非常有用」、「已分享給同屆會考生家長」、「有神工具來支援，孩子不急，急到爸媽」，感謝Jeff熱心整理及分享。

不過，Jeff也多次提醒，這項工具並非官方系統，分析結果僅供參考，無法保證實際錄取結果；考生選填志願時，仍應以官方簡章、正式超額比序積分及個人序位查詢結果為準。

115 基北區 免試入學｜落點推估器 公開版工具網址：點此查看 資料來源：財富煉金術／walk2light