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高中免試入學序位比率公布 大學問：等級分布穩定

中央社／ 台北18日電

教育部今天公布115學年度高中「免試入學」實際招生名額，並開放查詢序位比率及累積人數區間。「大學問」網站分析，國中教育會考等級分布穩定，估熱門學校錄取門檻變動不大。

國中教育會考日前放榜，為方便考生選填免試入學志願，15個就學區今天起提供「免試入學比序項目積分（未含志願序）之個人序位比率及累積人數區間」查詢服務，方便考生填志願，邁向心目中理想的高中職。

長期關注升學議題的「大學問」網站今天發布新聞稿指出，113學年度到115學年度間，會考各等級的分布極度穩定，占比波動在0.5個百分點之內。各年間熱門學校的門檻略有升降，純屬供需問題，而非考生程度改變。

「大學問」分析，考生人數最多的基北、竹苗、中投區都呈現「頂標鐵板、中間帶競爭加劇」的共同格局。熱門高中門檻預估跟去年變化不大；但竹苗區會考5A（5科精熟）考生較去年增加123人，因此新竹高中、新竹女中門檻可能會微升1個+號（會考標示A+或A++）。

比較要注意的是中段考生，「大學問」執行長魏佳卉舉例，中投區西苑、東山、大里3校門檻接近，差1到2個積點就可能跨越多所學校的門檻。考生務必精算，並留意志願序，因為中投區超額比序下，第11志願起扣1分，看似微小，卻可能是上下一所學校的差距。

考生可以多利用線上工具，找尋自己的落點。例如「大學問」與新北市教育局合作推出「艾老師AI升學輔導教練」，整合歷屆落點資料、教育部畢業率數據及就近入學獎學金試算，考生輸入會考成績即可獲得量身定製的志願建議。

教育部 免試入學 門檻

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